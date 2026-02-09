Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Cum alegi suplimente alimentare pentru susținerea sistemului imunitar

(P) Cum alegi suplimente alimentare pentru susținerea sistemului imunitar

Grija pentru starea generală de sănătate a devenit o preocupare constantă pentru tot mai multe persoane. Pe lângă alimentație, somn și mișcare, unele persoane aleg să includă suplimente alimentare în rutina zilnică, ca parte a unui stil de viață echilibrat. Având în vedere varietatea mare de produse disponibile, alegerea suplimentelor potrivite necesită informare și atenție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 12:28 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 12:29
Descoperă ce suplimente alimentare contribuie la susținerea sistemului imunitar | anva.com

Pentru a face alegeri responsabile, este important să înțelegi ce conține un supliment, cum se administrează și în ce contexte poate fi utilizat, fără a te baza exclusiv pe promisiuni sau ambalaje atractive.

Citește cu atenție eticheta și informațiile produsului

Primul pas în alegerea unui supliment alimentar este consultarea informațiilor furnizate de producător. Eticheta și prospectul oferă detalii despre ingredientele active, concentrațiile acestora, doza recomandată și eventualele precauții de utilizare.

În cazul vitaminelor, forma sub care sunt administrate poate influența toleranța și modul de utilizare. De exemplu, vitamina C în formă tamponată este preferată de unele persoane datorită toleranței digestive, iar vitamina D3 este o formă frecvent utilizată în suplimentele alimentare.

Articolul continuă după reclamă

Dacă un produs conține AHCC (Active Hexose Correlated Compound), este util să fie verificate informațiile despre origine, dozajul recomandat și modul de administrare indicat de producător. AHCC este un compus obținut din miceliul unor ciuperci comestibile și este inclus în unele suplimente alimentare destinate susținerii funcției imunitare. Ca în cazul oricărui supliment, utilizarea trebuie să respecte indicațiile din ahcc prospect.

De asemenea, nu toate formele de minerale sunt identice. În cazul magneziului, bisglicinatul de magneziu este o formă frecvent utilizată, apreciată pentru toleranța digestivă bună, ceea ce poate fi un criteriu important pentru unele persoane.

Ține cont de echilibrul dintre corp și stilul de viață

Starea generală de bine este influențată de mai mulți factori, inclusiv stresul, calitatea somnului și nivelul de activitate zilnică. În acest context, unele suplimente alimentare sunt formulate pentru a susține atât funcționarea normală a organismului, cât și gestionarea perioadelor solicitante.

Vitaminele din complexul B, bisglicinat de magneziu sau anumite extracte din plante sunt ingrediente des întâlnite în suplimentele alimentare destinate utilizării zilnice. Alegerea

acestora ar trebui făcută ținând cont de stilul de viață, de toleranța individuală și de recomandările de administrare.

Este important de reținut că suplimentele alimentare nu înlocuiesc obiceiurile de bază precum alimentația echilibrată, odihna și mișcarea, ci pot fi integrate ca parte a unui stil de viață atent gestionat.

Alege informat, nu impulsiv

Alegerea suplimentelor alimentare nu ar trebui să fie rezultatul unei decizii impulsive sau al unei campanii de marketing. O informare corectă, citirea atentă a etichetei și, atunci când este necesar, consultarea unui specialist pot ajuta la evitarea utilizării nepotrivite.

Când îți cunoști nevoile și îți adaptezi alegerile în mod responsabil, suplimentele alimentare pot fi integrate mai ușor într-o rutină zilnică echilibrată, fără a crea așteptări nerealiste.

Acest articol are rol informativ și nu înlocuiește sfatul medicului sau al farmacistului. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. În cazul existenței unor afecțiuni medicale sau al administrării unor tratamente, este recomandat consultul unui specialist.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit
Observatornews.ro La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Antena 3 VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos
SpyNews Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) 10 sfaturi pentru siguranța în trafic – recomandări practice pentru șoferii din România
(P) 10 sfaturi pentru siguranța în trafic – recomandări practice pentru șoferii din România
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața Catine.ro
(P) De ce pielea intimă are nevoie de produse blânde: ghidul Enroush pentru alegeri fără iritanți
(P) De ce pielea intimă are nevoie de produse blânde: ghidul Enroush pentru alegeri fără iritanți
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile restante și compensații
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat, legea respectată”
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat,... Jurnalul
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti:
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti: "Îmi pare rău, nu ai bani" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x