Antena Căutare
Home Lifestyle Health Care e ora optimă de culcare în funcție de vârstă. Ce spun specialiștii

Care e ora optimă de culcare în funcție de vârstă. Ce spun specialiștii

Durata somnului este foarte importantă, dar ora la care ne culcăm contează la fel de mult pentru a te simți odihnit și energic în ziua următoare. Ea trebuie corelată cu vârsta, dar și cu ora de trezire, spun experții. Află care e ora optimă de culcare în funcție de vârstă.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Duminica, 12 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 16:40
Organismul funcționează mai bine atunci când avem un program constant de culcare și de trezire | Shutterstock

Somnul este vital pentru sănătatea fizică și mintală în egală măsură. În timp ce dormim, organismul își reface rezervele de energie, repară țesuturile și eliberează hormoni și alte substanțe chimice esențiale, care susțin funcționarea optimă a creierului și a corpului.

Pentru ca aceste procese să se desfășoare corespunzător, este necesar să ne asigurăm un număr suficient de ore de somn, care diferă în funcție de vârstă. Totuși, pe lângă cantitate, contează și ora la care mergem la culcare.

De ce este importantă ora de culcare

Corpul nostru funcționează după un ceas biologic intern, numit și ritm circadian, care coordonează ciclurile de somn, secreția hormonilor, metabolismul, temperatura corpului, funcțiile cognitive și alte procese vitale.

Articolul continuă după reclamă

Ritmul circadian dictează momentele naturale de somnolență și vigilență în funcție de expunerea la lumină. Ziua, lumina inhibă secreția de melatonină și ne menține treji. Noaptea, întunericul stimulează producția de melatonină, ceea ce ne ajută să adormim și să rămânem adormiți. De aceea, este ideal să mergem la somn când este întuneric și să ne trezim pe lumină.

Când ora de culcare se aliniază cu ceasul biologic intern, beneficiile sunt semnificative:

  • ciclurile de somn se desfășoară complet, inclusiv somnul profund și REM, care sunt esențiale pentru refacerea organismului
  • trezirea coincide cu starea naturală de alertă și vom avea un nivel optim de energie pe parcursul zilei
  • ritmurile hormonale, metabolice și cardiovasculare sunt mai bine reglate, contribuind la o stare generală de sănătate mai bună

Când ora de culcare nu este sincronizată cu ritmul biologic, pot apărea mai multe efecte negative asupra organismului și stării noastre generale:

  • somn de proastă calitate
  • oboseală
  • somnolență
  • atenție și concentrare scăzute
  • tulburări hormonale și metabolice
  • sistem imunitar slăbit
  • dezechilibre emoționale

Munca în schimburi de noapte, decalajul de fus orar și alți factori care perturbă ritmul circadian pot afecta profund calitatea somnului și sănătatea pe termen lung.

De cât somn avem nevoie în funcție de vârstă

Înainte de a stabili ora optimă de culcare, ai nevoie să știi cât somn îți trebuie ca să te simți odihnit sau, altfel spus, nevoia ta de somn, scrie Verywell Health. În general, experții calculează această nevoie în funcție de vârstă, dar există mulți alți factori care o influențează. Genele, mediul și diverse afecțiuni medicale pot influența, de asemenea, cât de mult somn ai nevoie.

Numărul de ore de odihnă de care ai nevoie în fiecare noapte se schimbă de-a lungul vieții. În timp ce un nou-născut ar trebui să doarmă până la 17 ore din 24, vârstnicii au cea mai mică nevoie de somn, de 7-8 ore pe noapte.

Ghidurile oferite de organizații de referință în domeniul somnului, precum Academia Americană de Medicină a Somnului (AASM) și Fundația Națională a Somnului, din SUA, au stabilit intervale orientative pentru durata optimă a acestuia, astfel:

  • Nou-născuți (0-3 luni): 14-17 ore pe zi (inclusiv somnul din timpul zilei)
  • Sugari (4-11 luni): 12-15 ore pe zi
  • Copii mici (1-2 ani): 11-14 ore pe zi
  • Preșcolari (3-5 ani): 10-13 ore pe zi
  • Copii de vârstă școlară (6-13 ani): 9-11 ore pe zi
  • Adolescenți (14-17 ani): 8-10 ore pe zi
  • Adulți tineri (18-25 ani): 7-9 ore pe zi
  • Adulți (26-64 ani): 7-9 ore pe zi
  • Adulți peste 65 de ani: 7-8 ore pe zi

Unele persoane au nevoie de mai puțin somn (așa-numiții „short sleepers”), adică se simt bine cu mai puțin de șapte ore. Altele au nevoie de mai mult de nouă ore pentru a se simți odihniți („long sleepers”)

Cum calculăm ora optimă de culcare

Pentru a stabili ora-țintă de culcare, trebuie să decizi mai întâi când trebuie să te trezești. Pornind de la ora de trezire dorită, scade numărul de ore de somn necesare în funcție de vârstă. De exemplu:

  • Dacă un adolescent trebuie să se trezească la ora 7:00 și are nevoie de aproximativ 9 ore de somn, ora de culcare optimă ar fi în jur de 22:00.
  • Un adult care trebuie să se trezească la 6:30 și are nevoie de 7-8 ore de somn ar trebui să adoarmă între 22:30 și 23:30.

Totuși, ar fi bine să iei în calcul și etapele somnului: ciclurile de somn durează 90-120 minute, iar ideal este ca trezirea să coincidă cu finalul unui ciclu. Dacă te trezești în mijlocul unui ciclu de somn, te vei simți obosit, somnoros și cu dificultăți de concentrare, chiar dacă ai dormit suficiente ore. Acest fenomen este cunoscut sub numele de inerție a somnului și poate afecta memoria pe termen scurt, viteza de reacție și dispoziția de peste zi.

Așadar, dincolo de simpla scădere a numărului fix de ore de somn, o etapă în plus ar fi să-ți planifici ora de culcare în funcție de multipli de 90 de minute înainte de ora de trezire. De exemplu, dacă trebuie să te trezești la 7:00 dimineața și ai nevoie de aproximativ 8 ore de somn, ora optimă de culcare ajustată în funcție de ciclurile de somn ar fi în jur de 23:00.

Orele de culcare orientative pe categorii de vârstă

Deși nu există o oră „universală” care să se potrivească tuturor, pornind de la nevoia de somn pe vârste și de la orele obișnuite de trezire, intervalele recomandate sunt următoarele:

  • Sugari: între 19:00 și 20:00
  • Copii mici (1-3 ani): între 19:00 și 21:00
  • Preșcolari (3-5 ani): între 20:00 și 21:00
  • Copii de vârstă școlară (6-13 ani): între 20:00 și 21:00
  • Adolescenți (14-17 ani): între 21:00 și 22:00
  • Adulți: între 22:00 și 23:00, în funcție de ora de trezire

Respectarea acestor intervale ne ajută să ne trezim odihniți și să avem mai multă energie pe parcursul zilei, însă ele sunt orientative. Unele persoane sunt „păsări de noapte” și adorm mai târziu, în timp ce altele sunt matinale și tind să adoarmă devreme.

Citește și: Ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme. Puțini știu ce schimbare are loc

Programul fix de somn e mai important decât durata

Specialiștii subliniază că menținerea unei ore fixe de culcare și de trezire este chiar mai importantă decât durata somnului. Un studiu publicat în Hypertension, revista Asociației Americane a Inimii, a constatat că o variație de doar 34 de minute în ora de culcare de la o noapte la alta poate crește cu până la 32% riscul de hipertensiune arterială. O variație de 90 de minute sau mai mult în programul de somn poate dubla riscul de hipertensiune, chiar și în cazul celor care respectă durata recomandată de somn de 7-9 ore pe noapte.

Motivul este că organismul funcționează mai bine atunci când respectă un program predictibil: ceasul biologic învață să se activeze la anumite ore, pregătind corpul pentru somn și pentru trezire.

Programul predictibil optimizează secreția de hormoni, energia fizică și mentală și funcțiile cognitive pe parcursul zilei. De aceea, se recomandă să păstrăm aceleași ore de culcare și de trezire, inclusiv în weekend.

Citește și: Care este legătura dintre ora de culcare și riscurile unui atac de cord. Specialiștii au prezentat rezultate îngrijorătoare

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Remedii pentru durerea de sciatică. Ce poți face pentru a te simți mai bine...
Înapoi la Homepage
AS.ro 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Observatornews.ro Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Remedii pentru durerea de sciatică. Ce poți face pentru a te simți mai bine
Remedii pentru durerea de sciatică. Ce poți face pentru a te simți mai bine
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
(P) Coroane dentare la Dent Priority: aspect natural și rezistență îndelungată
(P) Coroane dentare la Dent Priority: aspect natural și rezistență îndelungată
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x