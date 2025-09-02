Antena Căutare
Home Lifestyle Health De ce apar papiloamele. Cauze posibile și soluții pe care le ai la îndemână dacă vrei să scapi de ele

De ce apar papiloamele. Cauze posibile și soluții pe care le ai la îndemână dacă vrei să scapi de ele

Chiar dacă nu sunt periculoase, papiloamele cutanate pot fi inestetice sau deranjante, mai ales când apar în zone vizibile. Din fericire, aceste mici excrescențe ale pielii pot fi îndepărtate rapid și eficient. Află de ce apar papiloamele și prin ce metode poți scăpa de ele.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 17:20
Papiloamele pot apărea ca o singură formațiune sau în grupuri, iar gâtul este unul dintre cele mai comune locuri în care se dezvoltă | Shutterstock

Papiloamele cutanate sunt foarte comune. Se estimează că aproximativ jumătate dintre adulți vor avea cel puțin un papilom la un moment dat în viață. De obicei, apar mai frecvent după vârsta de 40 de ani.

Denumite și acrocordoane sau polipi fibroepiteliali, aceste formațiuni sunt inofensive, dar mulți aleg să le elimine din motive estetice sau pentru confort.

Ce sunt papiloamele

Papiloamele sunt excrescențe benigne (necanceroase) care pot avea aceeași culoare ca pielea sau pot fi mai închise, potrivit medicilor Academiei Americane de Dermatologie (AAD). Unele sunt roz, iar altele se înroșesc atunci când sunt iritate. Unele atârnă de un mic pedicul, ca un bob de orez sau un balon dezumflat, în timp ce altele sunt fixate ferm pe piele. Sunt alcătuite din fibre de colagen și vase de sânge, învelite de un strat de epidermă (stratul exterior al pielii). Dimensiunea lor variază de la numai 2 milimetri și până la 5 centimetri.

Articolul continuă după reclamă

Aceste formațiuni pot apărea oriunde pe piele, dar se formează de obicei în pliurile pielii sau în locurile unde aceasta este iritată de bijuterii ori de haine. Cele mai frecvente zone în care apar papiloamele sunt:

  • sub sâni
  • pe gât
  • pe pleoape
  • la axile
  • în zona inghinală

Papiloamele pot fi întâlnite și pe părțile laterale ale corpului, abdomen sau spate. Adesea, sunt confundate cu verucile (negii) și alunițele, însă există câteva diferențe clare între ele. Papiloamele sunt moi, de obicei nedureroase și nu se transmit prin contact, pe când verucile au o suprafață aspră, pot fi dureroase și sunt contagioase.

Alunițele au, de regulă, o culoare mai închisă decât pielea și sunt de obicei plate, cu o formă rotundă sau ovală. Spre deosebire de ele, papiloamele sunt moi și au un aspect alungit. Majoritatea alunițelor apar pe zonele de piele expuse la soare, în timp ce papiloamele se dezvoltă mai ales în pliuri sau în locurile unde pielea se freacă.

Citește și: Cum recunoști alunițele problematice

De la ce apar papiloamele

Unele studii au identificat ADN-ul virusului papiloma uman (HPV) în papiloame. HPV este, de fapt, un grup de aproape 200 de virusuri înrudite care provoacă afecțiuni diferite. Mai multe dintre ele au fost evidențiate în biopsiile realizate de cercetători. Totuși, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili cu exactitate legătura cu HPV.

Frecarea pielii este considerată una dintre principalele cauze ale apariției papiloamelor. Acestea se formează adesea în zonele unde pielea intră frecvent în contact cu alte pliuri cutanate, cu hainele sau cu bijuteriile. De aceea, persoanele supraponderale, cele cu piele mai laxă sau femeile însărcinate sunt mai predispuse la dezvoltarea lor.

Riscul de papiloame este mai mare și dacă:

  • Ai diabet de tip 2 - se crede că rezistența severă la insulină stimulează creșterea acestor formațiuni;
  • Ai sindrom metabolic, adică cel puțin trei dintre următoarele: hipertensiune arterială, glicemie mărită, colesterol „bun” (HDL) scăzut, trigliceride crescute sau circumferință mare a taliei (grăsime abdominală);
  • Ești însărcinată - organismul produce mai mulți factori de creștere în timpul sarcinii, iar aceștia accelerează regenerarea pielii;
  • Ai un istoric familial de papiloame - factorii genetici influențează sensibilitatea pielii.

Cum îndepărtezi papiloamele. Cele mai eficiente tratamente

Unele papiloame se retrag sau cad fără tratament. Îndepărtarea lor este necesară doar din motive estetice sau dacă sunt traumatizate frecvent, dacă sângerează și/sau provoacă durere sau apar pe pleoapă și afectează vederea.

Tratamentul se alege în funcție de mărimea papilomului și de zona în care apare. Opțiunile includ:

  • cauterizarea, o procedură prin care țesutul în exces este distrus prin aplicarea de căldură sau curent electric (electrocauterizare);
  • tratamentul cu laser, care folosește fascicule de lumină concentrată care descompune țintit țesutul;
  • crioterapia, o procedură medicală prin care papiloamele sunt înghețate cu azot lichid și apoi îndepărtate;
  • ligatura, care presupune întreruperea fluxului de sânge al papilomului cu ajutorul unui fir chirurgical;
  • excizia chirurgicală, care se realizează sub anestezie locală, în cabinetele dermatologice.

Dacă papiloamele sunt îndepărtate complet, este puțin probabil să reapară. Totuși, este posibil să se dezvolte altele noi.

Îndepărtarea papiloamelor se poate face și acasă, cu diverse creme, soluții farmaceutice și remedii naturale, însă este recomandat să consulți mai întâi un dermatolog, pentru a exclude alte probleme ale pielii precum negii sau chiar cancerul cutanat. Acesta poate apărea pe piele sub diverse aspecte, inclusiv ca o excrescență asemănătoare papiloamelor.

Medicii Academiei Americane de Dermatologie, precum și oficialii NHS, sistemul de asistență medicală de stat din Regatul Unit, nu recomandă scoaterea papiloamelor acasă, din cauza riscului de iritații, infecții, sângerare și cicatrice.

Dacă vrei totuși să îndepărtezi acasă un papilom, limitează-te la cele mici, care nu sângerează și care nu se află pe zone sensibile. În farmacii, sunt disponibile:

  • Produse cu acid salicilic sub formă de lichid sau plasturi, care acționează prin dizolvarea treptată a țesutului;
  • Soluții cu acid lactic sau acid tricloroacetic, care elimină papiloamele prin ardere chimică;
  • Spray-uri sau geluri crioterapice care îngheață papilomul la fel ca procedura de crioterapie făcută în cabinetele medicale, dar cu efect mai slab.

Remedii naturale care elimină papiloamele

Pentru majoritatea remediilor naturale, nu există dovezi științifice că ar elimina papiloamele în mod eficient. Informațiile disponibile sunt anecdotice, bazate pe experiențe personale și nu pe studii clinice.

Remediile cele mai populare sunt:

  • uleiul de arbore de ceai, care se diluează într-un ulei purtător, se masează ușor pe papilom și se acoperă cu un bandaj peste noapte. Tratamentul se repetă câteva nopți, până când papilomul se usucă și cad;
  • oțetul de mere diluat, care se tamponează pe papilom și se lasă 15-30 de minute, apoi se clătește. Oțetul concentrat poate provoca iritații sau arsuri pe piele;
  • vitamina E, care se masează peste papilom și pielea din jur în fiecare zi până când papilomul devine mai puțin vizibil în timp sau cade;
  • usturoiul, care se pisează, se aplică peste papilom și se acoperă cu un bandaj peste noapte. A doua zi, se clătește pielea și se repetă aplicările până când papilomul se micșorează.

Citește și: Cum pot radiațiile UV și expunerea la soare să provoace cancer

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism... Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă. Cum te poate ajuta această băutură...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de crizantemă. Cum te poate ajuta această băutură
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x