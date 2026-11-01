De ce nu ar trebui să folosești niciodată apă caldă de la robinet când gătești. Specialiștii explică riscurile ascunse

De ce nu este recomandat să folosești apă caldă de la robinet pentru gătit? Specialiștii explică riscul expunerii la plumb și ce măsuri te pot proteja.

De ce nu ar trebui să folosești niciodată apă caldă de la robinet când gătești | Profimediaimages.ro

Folosești apă caldă de la robinet atunci când pregătești supa, pastele sau ceaiul? Specialiștii avertizează că acest obicei poate crește riscul de expunere la plumb. Apa fierbinte poate prelua mai ușor acest metal din conducte, iar fierberea nu elimină substanțele chimice periculoase. Iată de ce este recomandat să folosești apă rece pentru gătit și ce măsuri simple poți lua pentru a-ți proteja sănătatea.

De ce nu trebuie să folosești apă caldă de la robinet pentru gătit. Ce avertizează specialiștii și care este riscul

Atunci când pregătim mâncarea, puțini dintre noi ne gândim la temperatura apei pe care o folosim. Fie că fierbem paste, pregătim o supă, gătim orez sau facem un ceai, folosirea apei calde direct de la robinet poate părea o soluție simplă. Astfel, economisim câteva minute și așteptăm mai puțin până când apa ajunge la temperatura de fierbere.

Specialiștii atrag însă atenția că acest obicei nu este recomandat. Apa caldă de la robinet poate conține cantități mai mari de plumb decât apa rece. Acest lucru se întâmplă deoarece temperatura ridicată favorizează dizolvarea metalului din conducte și din anumite componente ale instalațiilor sanitare.

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Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA), apa caldă dizolvă plumbul mai repede decât apa rece și poate ajunge să conțină o cantitate mai mare din acest metal. Din acest motiv, instituția recomandă folosirea exclusivă a apei reci de la robinet pentru băut, gătit și prepararea formulei de lapte pentru bebeluși.

De ce este mai sigur să folosești apă rece de la robinet pentru gătit

Atunci când pregătești mâncarea, este recomandat să începi întotdeauna cu apă rece. Dacă ai nevoie de apă fierbinte, o poți încălzi ulterior într-o oală sau într-un ibric.

Tracey Brigman, specialist în nutriție, recomandă această metodă deoarece apa caldă sau fierbinte poate prelua mai multe minerale și alte substanțe din instalațiile prin care circulă. Acestea pot influența inclusiv gustul alimentelor.

Prin urmare, alegerea apei reci nu ține doar de gust, ci și de siguranța alimentară. Apa care stă în contact cu instalațiile sanitare poate prelua anumite substanțe din materialele din care sunt realizate conductele și robinetele. Riscul este mai important în clădirile cu instalații vechi.

De ce poate conține apa caldă de la robinet mai mult plumb

Plumbul este un metal toxic care poate ajunge în apa potabilă prin intermediul instalațiilor sanitare. Printre sursele posibile se numără conductele vechi, îmbinările realizate cu materiale care conțin plumb, robinetele și anumite componente metalice.

Problema poate fi mai importantă în locuințele construite cu mai multe decenii în urmă, unde instalațiile nu au fost înlocuite.

Tetyana Cheairs, medic și specialist în sănătate publică, explică faptul că plumbul și alte metale, precum nichelul, fierul și cromul, pot ajunge în apă din conductele și componentele sanitare vechi. Acest lucru se poate întâmpla mai ales atunci când materialele sunt corodate.

Temperatura apei are și ea un rol important. Potrivit expertei, apa caldă favorizează dizolvarea plumbului, ceea ce poate crește riscul de contaminare.

Aceeași explicație apare și în recomandările EPA. Instituția precizează că apa fierbinte poate prelua mai mult plumb din instalații decât apa rece. De aceea, specialiștii recomandă să nu folosim apa caldă direct de la robinet pentru prepararea alimentelor.

De ce fierberea apei nu elimină plumbul

Mulți oameni consideră că fierberea apei este suficientă pentru a elimina orice substanță periculoasă. În realitate, acest lucru nu este valabil pentru toate tipurile de contaminanți.

Fierberea poate distruge numeroase microorganisme care provoacă boli, însă nu elimină metalele grele, precum plumbul. Acesta rămâne în apă chiar și după ce a fost adusă la temperatura de fierbere.

Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite avertizează clar că fierberea nu îndepărtează plumbul din apă. Mai mult, dacă o parte din apă se evaporă în timpul fierberii, concentrația metalului poate crește.

Prin urmare, dacă apa de la robinet conține plumb, fierberea ei nu o transformă într-o apă sigură pentru consum. Soluția este să folosești apă rece de la o sursă sigură sau să apelezi la un sistem de filtrare certificat pentru reducerea plumbului.

Ce efecte poate avea plumbul asupra sănătății

Expunerea la plumb reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. Acest metal se poate acumula în organism și poate afecta mai multe organe.

Potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC), nu a fost identificat un nivel sigur de plumb în sângele copiilor. Chiar și cantitățile mici pot afecta dezvoltarea și capacitatea de învățare.

La copii, expunerea la plumb poate provoca probleme de comportament, dificultăți de concentrare, întârzieri în dezvoltare și afectarea sistemului nervos. Efectele pot fi de lungă durată, mai ales atunci când expunerea are loc în primii ani de viață.

Nici adulții nu sunt feriți de efectele acestui metal. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), expunerea la plumb poate afecta rinichii, sistemul nervos și sistemul cardiovascular. De asemenea, poate contribui la creșterea tensiunii arteriale.

Bebelușii, copiii mici și femeile însărcinate sunt printre persoanele cele mai vulnerabile. Plumbul poate afecta dezvoltarea creierului și a sistemului nervos al copilului, inclusiv în timpul sarcinii.

Din aceste motive, autoritățile de sănătate publică recomandă folosirea apei reci pentru băut, gătit și prepararea hranei pentru bebeluși.

Poate exista plumb în apa de la robinet și în locuințele noi?

Multe persoane cred că această problemă îi privește doar pe cei care locuiesc în clădiri foarte vechi. În realitate, nici locuințele noi nu sunt complet ferite de riscul contaminării.

În Statele Unite, modificările aduse Legii privind apa potabilă sigură în 1986 au limitat folosirea conductelor, a lipiturilor și a altor materiale care conțin plumb în instalațiile pentru apă destinată consumului uman.

Potrivit EPA, locuințele construite după adoptarea acestor măsuri au, în general, instalații cu un conținut mai redus de plumb. Totuși, acest lucru nu înseamnă că riscul a fost eliminat complet.

Anumite componente ale instalațiilor pot conține încă urme de plumb, iar alte substanțe se pot acumula în timp în conducte, rezervoare și robinete.

Este important de menționat că reglementările din 1986 sunt specifice Statelor Unite. Pentru locuințele din România, vechimea instalațiilor, materialele folosite și calitatea apei furnizate trebuie analizate separat.

Cum poți reduce riscul de contaminare cu plumb din apa de la robinet

Există câteva măsuri simple care pot ajuta la reducerea expunerii la plumb. Acestea sunt recomandate de specialiștii în sănătate publică și pot fi aplicate în viața de zi cu zi.

1. Folosește întotdeauna apă rece pentru gătit. Dacă ai nevoie de apă fierbinte, pornește de la apa rece și încălzește-o pe aragaz sau într-un fierbător electric.

2. Lasă apa să curgă înainte de utilizare. Dacă robinetul nu a fost folosit timp de mai multe ore, lasă apa rece să curgă pentru scurt timp. Potrivit recomandărilor prezentate de Asociația Americană de Pediatrie, un interval de 15-30 de secunde poate fi util după o perioadă de stagnare. Totuși, timpul necesar depinde de instalația locuinței și de existența unor conducte din plumb. EPA recomandă să ceri indicații de la furnizorul local de apă în astfel de situații.

3. Alege un filtru certificat pentru eliminarea plumbului. Nu toate filtrele de apă rețin acest metal. EPA recomandă folosirea unor produse testate și certificate de organisme independente. Printre standardele care trebuie urmărite se numără NSF/ANSI 53 pentru reducerea plumbului. Este important să respecți instrucțiunile producătorului și să schimbi cartușele la timp.

4. Verifică instalațiile sanitare. Dacă locuiești într-o clădire veche, este bine să afli din ce materiale sunt realizate conductele și dacă acestea au fost înlocuite. În cazul unor suspiciuni, poți apela la un specialist pentru verificarea instalației.

5. Testează apa dacă ai motive de îngrijorare. O analiză realizată într-un laborator acreditat poate arăta dacă apa conține plumb. De asemenea, poți solicita informații de la furnizorul local de apă potabilă.

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