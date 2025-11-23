De ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da. Detaliul de care mulți nu știu

Te-ai întrebat vreodată de ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da? Există o explicație simplă pentru acest fenomen.

Unii consumatori au observat că apa fiartă în microunde nu face bule. Ceea ce e diferit față de apa fiartă pe aragaz, unde bulele devin din ce în ce mai mari pe măsură ce temperatura crește.

Apa fierbe la 100 de grade Celsius, ceea ce duce la apariția acestor bule, scrie Live Science.

Dar fenomenul care are loc atunci când fierbi un lichid pe aragaz e diferit față de cel din microunde, chiar dacă ambele cresc temperatura.

De aici și diferența între modul în care fierbe apa pe aragaz versus în microunde.

De ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da

Potrivit specialiștilor în dinamica fluidelor, bule nanometrice, ce nu pot fi văzute cu ochiul liber, apar și se prăbușesc constant pe măsură ce apa se încălzește deasupra unei surse de căldură, cum ar fi o plită. Însă temperatura la care încep să se formeze bule vizibile poate fi uneori mult mai ridicată decât punctul de fierbere al apei.

„Punctul de fierbere înseamnă că la orice temperatură mai mare decât acesta, moleculele vor să ajungă în stare gazoasă, nu lichidă,” a declarat Jonathan Boreyko, specialist în dinamica fluidelor la Virginia Tech. Dincolo de 100 de grade Celsius, energia intrinsecă a moleculelor de apă, cunoscută drept potențial chimic, e mai mică în faza gazoasă decât în faza lichidă. Ca urmare, vaporii reprezintă cea mai stabilă formă în acest moment.

„Dar pentru a realiza efectiv fierberea, trebuie să creezi o bulă, iar asta are un cost energetic,” susține Boreyko. „Așa că doar pentru că moleculele sunt mai fericite ca vapori nu înseamnă că vor fierbe automat.”

Prin urmare, temperatura la care apa fierbe în mod real reprezintă un compromis între energia de potențial chimic economisită prin trecerea la faza gazoasă și energia necesară pentru a forma o bulă.

O bulă nu e doar un volum de gaz. Ci și o interfață între fazele de gaz și lichid. Iar ca toate interfețele lichidelor, această suprafață e supusă tensiunii superficiale. Ceea ce poate explica de ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da.

Tensiunea superficială e o forță care încearcă permanent să micșoreze cât mai mult suprafața de contact dintre gaz și lichid.

Ca urmare, apa adesea nu fierbe până nu e puțin mai fierbinte decât 100 de grade Celsius. Acesta e un fenomen cunoscut drept supraîncălzire.

Punctul de fierbere marchează temperatura la care faza gazoasă devine mai stabilă decât lichidul. Gradele suplimentare corespund energiei de activare necesare pentru a crea o bulă suficient de mare.

Cuptorul cu microunde încălzește diferit lichidele

În schimb, în cuptorul cu microunde, condițiile neobișnuite de încălzire suprimă atât de eficient formarea bulelor, încât este posibil să supraîncălzești apa cu până la 20°C.

„Undele electromagnetice pătrund și afectează moleculele de apă în întregul volum. Astfel încât apa se încălzește foarte rapid și uniform, în timp ce pe aragaz se încălzește doar fundul recipientului,” a explicat Boreyko.

„De asemenea, de obicei încălzești obiecte în cuptorul cu microunde într-un recipient destul de neted. Așa că nu ai acele puncte fierbinți localizate care te ajută să depășești bariera energetică necesară pentru a crea prima interfață.”

Această mare cantitate de energie potențială chimică din lichidul supraîncălzit e eliberată spontan sub forma unei bule uriașe de îndată ce recipientul e perturbat. Din acest motiv, apa încălzită la microunde poate fi surprinzător de periculoasă.