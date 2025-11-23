Antena Căutare
Home News Inedit De ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da. Detaliul de care mulți nu știu

De ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da. Detaliul de care mulți nu știu

Te-ai întrebat vreodată de ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da? Există o explicație simplă pentru acest fenomen.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 08:00 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 15:26
Apa fierbe în urma unui fenomen natural complex | Shutterstock

Unii consumatori au observat că apa fiartă în microunde nu face bule. Ceea ce e diferit față de apa fiartă pe aragaz, unde bulele devin din ce în ce mai mari pe măsură ce temperatura crește.

Apa fierbe la 100 de grade Celsius, ceea ce duce la apariția acestor bule, scrie Live Science.

Dar fenomenul care are loc atunci când fierbi un lichid pe aragaz e diferit față de cel din microunde, chiar dacă ambele cresc temperatura.

De aici și diferența între modul în care fierbe apa pe aragaz versus în microunde.

Articolul continuă după reclamă

De ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da

Potrivit specialiștilor în dinamica fluidelor, bule nanometrice, ce nu pot fi văzute cu ochiul liber, apar și se prăbușesc constant pe măsură ce apa se încălzește deasupra unei surse de căldură, cum ar fi o plită. Însă temperatura la care încep să se formeze bule vizibile poate fi uneori mult mai ridicată decât punctul de fierbere al apei.

„Punctul de fierbere înseamnă că la orice temperatură mai mare decât acesta, moleculele vor să ajungă în stare gazoasă, nu lichidă,” a declarat Jonathan Boreyko, specialist în dinamica fluidelor la Virginia Tech. Dincolo de 100 de grade Celsius, energia intrinsecă a moleculelor de apă, cunoscută drept potențial chimic, e mai mică în faza gazoasă decât în faza lichidă. Ca urmare, vaporii reprezintă cea mai stabilă formă în acest moment.

„Dar pentru a realiza efectiv fierberea, trebuie să creezi o bulă, iar asta are un cost energetic,” susține Boreyko. „Așa că doar pentru că moleculele sunt mai fericite ca vapori nu înseamnă că vor fierbe automat.”

Prin urmare, temperatura la care apa fierbe în mod real reprezintă un compromis între energia de potențial chimic economisită prin trecerea la faza gazoasă și energia necesară pentru a forma o bulă.

Citește și: Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează

O bulă nu e doar un volum de gaz. Ci și o interfață între fazele de gaz și lichid. Iar ca toate interfețele lichidelor, această suprafață e supusă tensiunii superficiale. Ceea ce poate explica de ce apa fiartă în microunde nu face bule, dar cea de pe aragaz da.

Tensiunea superficială e o forță care încearcă permanent să micșoreze cât mai mult suprafața de contact dintre gaz și lichid.

Ca urmare, apa adesea nu fierbe până nu e puțin mai fierbinte decât 100 de grade Celsius. Acesta e un fenomen cunoscut drept supraîncălzire.

Punctul de fierbere marchează temperatura la care faza gazoasă devine mai stabilă decât lichidul. Gradele suplimentare corespund energiei de activare necesare pentru a crea o bulă suficient de mare.

Cuptorul cu microunde încălzește diferit lichidele

În schimb, în cuptorul cu microunde, condițiile neobișnuite de încălzire suprimă atât de eficient formarea bulelor, încât este posibil să supraîncălzești apa cu până la 20°C.

„Undele electromagnetice pătrund și afectează moleculele de apă în întregul volum. Astfel încât apa se încălzește foarte rapid și uniform, în timp ce pe aragaz se încălzește doar fundul recipientului,” a explicat Boreyko.

Citește și: 10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

„De asemenea, de obicei încălzești obiecte în cuptorul cu microunde într-un recipient destul de neted. Așa că nu ai acele puncte fierbinți localizate care te ajută să depășești bariera energetică necesară pentru a crea prima interfață.”

Această mare cantitate de energie potențială chimică din lichidul supraîncălzit e eliberată spontan sub forma unei bule uriașe de îndată ce recipientul e perturbat. Din acest motiv, apa încălzită la microunde poate fi surprinzător de periculoasă.

La ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii, potrivit experților. Cei mai mulți nu știu momentul ideal... Cum arată acum bebelușul care a impresionat cu părul lui des la naștere. Imaginile care au devenit virale...
Înapoi la Homepage
AS.ro Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Observatornews.ro Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Reacția internauților când au aflat cum arăta tânăra înainte de operații și tatuaje. Transformările au început când avea 21 de ani
Reacția internauților când au aflat cum arăta tânăra înainte de operații și tatuaje. Transformările au...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct în primele 20 cele mai sigure orașe din lume
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x