Fecundarea in vitro este folosită în lume de peste 40 de ani. Ce trebuie să știi despre FIV

Doi medici de la Universitatea Cambridge, fiziologul Robert Edwards și ginecologul Patrick Steptoe lucrau la o tehnică revoluționară de zece ani: încercau să unească ovule și spermatozoizi în eprubetă, pentru a obține un embrion pe care să-l implanteze în uterul unei femei.

Încercarea lor de fertilizare in vitro s-a dovedit a fi un succes. Astfel, s-a născut primul copil “din eprubetă”. Louise Brown va împlini luna aceasta 42 de ani și are doi copii concepuți natural. În 2010, Robert Edwards a primit premiul Nobel pentru medicină, pentru dezvoltarea tehnicilor de fertilizare in vitro. Între timp, cu ajutorul acestei tehnici revoluționare, s-au născut peste 5 milioane de copii. Dar ce presupune fertilizarea in vitro, care sunt riscurile acestei tehnici și probabilitățile ei de reușită?

Ce este fertilizarea in vitro

Fertilizarea in vitro (FIV) este o tehnică de reproducere asistată, ce presupune combinarea ovocitelor și a spermatozoizilor în afara corpului, într-un laborator. Odată ce se formează unul sau mai mulți embrioni, aceștia sunt apoi implantați în uter. În practică, sperma este colectată și pregătită în laborator, în timp ce ovocitele sunt prelevate, sub anestezie, prin aspirație, din ovare.