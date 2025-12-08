Antena Căutare
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Prima eliminare din sezonul 16. Ce farfurii au dezamăgit jurații: „Mă simt jignit!”

Telespectatorii au avut parte de prima eliminare din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzată pe data de 7 decembrie 2025. Se pare că un jurat a rămas fără un concurent după primul battle al show-ului culinar.

Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 00:59 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 01:00

Trei echipe au intrat la prima probă individuală din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025. Chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au așteptat cu nerăbdare să afle cum s-au descurcat concurenții lor la duel.

De data aceasta, Irina Fodor a venit cu o veste bună pentru participanți. Tema nu a fost deloc grea, însă a pus pe toată lumea în încurcătură. Nimeni nu a primit punctaj maxim astăzi după degustare.

Mai mult, jurații au fost dezamăgiți de ceea ce au găsit în farfurii, motiv pentru care o concurentă a părăsit bucătăria show-ului culinar cu doar trei puncte.

„Mă așteptam la niște farfurii un pic mai sus!”, a evidențiat chef Richard Abou Zaki.

„Sunt dezamăgit! Farfurii medii, iar două dezastru!”, a mai punctat chef Alexandru Sautner.

„Dezamăgitor! Așa arată patru oameni dezamăgiți care au momente în care își pierd speranța. A fost o temă ușoară la care puteați inventa și da gust, dar nu a fost așa. Se pleacă acasă cu nota 3! Punctajul maxim de astăzi este de 19 puncte!”, a dezvăluit Irina Fodor.

Cine a fost eliminat din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce concurenți au dezamăgit jurații în ediția 12 a show-ului culinar de pe 7 decembrie 2025

Printre cei care au dezamăgit jurații după primul duel se numără și două cuțite de aur. Luca Zvaleni și Tal Berkovich au dat greș cu preparatele realizate la proba individuală. Aceștia și-au dorit să iasă în evidență cu farfuriile lor, însă nu a fost atenți la micile detalii. În ciuda notelor mici pe care le-au obținut, cei doi au revenit în bucătăria show-ului culinar.

„Aș vrea să spun că sunt mândru de ceea ce ai făcut, dar nu sunt! Nu te-am regăsit în farfurie! Strada pe care ai luat-o în seara asta nu este una bună pentru a avea viață lungă aici. Nu a fost cea mai bună zi a ta, iar eu am așteptări imense de la tine! Dacă știam că ești tu îți dădeam mai puțin de 3”, i-a spus chef Richard Abou Zaki cuțitului său de aur.

„Îmi vine să plâng! Ce rușine! Am fost praf!”, a spus Luca Zvaleni.

„Eu am așteptări mari de la ea, nu pot să dau 1 la un cuțit de aur. Am fost șocat!”, a dezvăluit și chef Ștefan Popescu despre Tal Berkovich.

Cea care a obținut 3 puncte și a părăsit emisiunea după primul battle a fost Bianca Jurca. Reacțiile juraților la preparatul său au fost dure.

„Ceva super aberant din punctul meu de vedere, îmi pare rău! Cu farfuria aia nu puteai să rămâi în acest concurs! Eu mă simt jignit!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„Eu am crezut că ne-a făcut cineva o farsă, că ne-a luat la mișto. Nu e pentru Chefi la cuțite. Nu suntem la nivelul ăla!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

Colaj cu cele trei echipe intrate la proba individuală după primul battle
Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

