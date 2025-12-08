Antena Căutare
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Cine a câștigat primul battle din sezonul 16. Trei echipe au intrat la duel: „E o greșeală?”

Cele patru echipe au muncit din greu în bucătărie pentru a câștiga primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025, însă doar una s-a bucurat de victorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 00:06 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 00:07

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au avut parte de un battle tensionat. Haosul s-a dezlănțuit în bucătăria show-ului culinar după ce Irina Fodor a dat startul probei.

Deși tema le-a dat mari bătăi de cap, concurenții și-au adunat toate ideile și au realizat meniuri excepționale din tarte. Sub supravegherea juraților, aceștia au gătit contracronometru în ediția 12 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025.

Replicile acide, momentele imprevizibile și discuțiile dure nu au întârziat să își facă apariția. Chefii și-au stăpânit cu greu reacțiile, încercând să nu distragă atenția echipelor.

De asemenea, emoțiile au atins cote maxime atunci când banda a pornit pentru prima oară în sezonul 16. Toți au așteptat cu nerăbdare să afle cine va scăpa de duel după primul battle al show-ului culinar.

Cine a câștigat primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite de pe 7 decembrie 2025

Prima farfurie care a intrat în platou a fost albastră, aducând un strop de speranță și bucurie echipei lui chef Orlando Zaharia. Au urmat și farfurii galbene, și bordo care au făcut concurenții să zâmbească.

„Parcă am fluturi în stomac!”, a spus cineva din echipa verde.

Tot în ediția 12 din Chefi la cuțite sezonul 16, de pe 7 decembrie 2025, chef Richard Abou Zaki a trăit o mare dezamăgire. Juratul nu se aștepta ca meniul lui să primească doar două farfurii verzi.

„Cred că noi meritam să câștigăm primul battle! Îmi aduce noroc tiramisu. O iau razna! Erau bune, erau frumoase. Eu nu cred că se putea mai bine pentru prima zi! Nu e posibil să iau 0 cu farfuria asta, chiar nu suport 0!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

După o tensiune apăsătoare, banda i-a desemnat câștigători pe concurenții din echipa albastră. Chef Orlando Zaharia s-a bucurat foarte mult când a văzut verdictul final.

„Mulțumesc, Doamne!”, a dezvăluit juratul.

„Nu-mi venea să cred! Am scăpat de duel”, a mai adăugat o concurentă cu tunică albastră.

„Trei albastre? E o greșeală cumva? Pe ce a luat?”, a completat chef Ștefan Popescu.

„M-a șocat! Pur și simplu am rămas fără cuvinte! Jurizarea asta n-am înțeles-o deloc”, a mărturisit chef Alexandru Sautner.

„Asta e viața! Am rămas fără cuvinte, nu aveam chef să zic nimic pentru că echipa mea nu a greșit”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

Așadar, echipa verde, echipa bordo și echipa galbenă au intrat la duel după primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025. Concurenții au primit încurajări din partea juraților înainte de proba individuală.

„La duel trebuie să dați totul!”, le-a spus chef Ștefan Popescu celor patru concurenți ai săi.

De asemenea, chef Orlando Zaharia a ținut să-i spună echipei sale cât este de dezamăgit este de modul în care s-a lucrat în primul battle.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

