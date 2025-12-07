Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din competiție

Episodul 12 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 7 decembrie 2025. Printre cei care au dezamăgit jurații după primul duel se numără și două cuțite de aur. Luca Zvaleni și Tal Berkovich au dat greș cu preparatele realizate la proba individuală. Cea care a obținut 3 puncte și a părăsit emisiunea după primul battle a fost Bianca Jurca. Reacțiile juraților la preparatul său au fost dure.

