Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din competiție
Logo show

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din competiție

Episodul 12 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 7 decembrie 2025. Printre cei care au dezamăgit jurații după primul duel se numără și două cuțite de aur. Luca Zvaleni și Tal Berkovich au dat greș cu preparatele realizate la proba individuală. Cea care a obținut 3 puncte și a părăsit emisiunea după primul battle a fost Bianca Jurca. Reacțiile juraților la preparatul său au fost dure. 
Duminica, 07.12.2025, 23:50
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce temă au avut concurenții de la duel Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce temă au avut concurenții de la duel Duminica, 07.12.2025, 23:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat primul battle din acest sezon Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat primul battle din acest... Duminica, 07.12.2025, 23:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la duel Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de... Duminica, 07.12.2025, 23:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Degustare la cuțite! Ce au decis jurații acestui battle Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Degustare la cuțite! Ce au decis jurații... Duminica, 07.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Richard le-a făcut o farsă colegilor! A apăsat butonul roșu Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Richard le-a făcut o farsă colegilor! A... Duminica, 07.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul... Duminica, 07.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Jocul cuvintelor pentru concurenți și chefi! Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Jocul cuvintelor pentru concurenți și chefi! Duminica, 07.12.2025, 22:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, criză de râs! Ce s-a întâmplat Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, criză de râs! Ce s-a... Duminica, 07.12.2025, 22:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Emoții mari. Cine sunt concurenții care intră la battle-uri! Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Emoții mari. Cine sunt concurenții care intră... Miercuri, 03.12.2025, 23:58 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Nivel ridicat la bootcamp. Chefii au avut de analizat peste 150 de preparate dulci și sărate! Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Nivel ridicat la bootcamp. Chefii au avut de... Miercuri, 03.12.2025, 23:28 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Bootcamp plin de emoții pentru concurenți. Chef Richard Abou Zaki: M-am uitat la partea tehnică Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Bootcamp plin de emoții pentru concurenți.... Miercuri, 03.12.2025, 23:05 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Chefii află culorile tunicilor, însă marea surpriză vine de la Irina Fodor! Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Chefii află culorile tunicilor, însă marea... Miercuri, 03.12.2025, 22:13
x
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce temă au avut concurenții de la duel

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce temă au avut concurenții de la duel

Logo show Duminica, 07.12.2025, 23:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat primul battle din acest sezon

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat primul battle din acest sezon

Logo show Duminica, 07.12.2025, 23:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la duel

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la duel

Logo show Duminica, 07.12.2025, 23:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Degustare la cuțite! Ce au decis jurații acestui battle

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Degustare la cuțite! Ce au decis jurații acestui battle

Logo show Duminica, 07.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Richard le-a făcut o farsă colegilor! A apăsat butonul roșu

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Richard le-a făcut o farsă colegilor! A apăsat butonul roșu

Logo show Duminica, 07.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle

Logo show Duminica, 07.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Jocul cuvintelor pentru concurenți și chefi!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Jocul cuvintelor pentru concurenți și chefi!

Logo show Duminica, 07.12.2025, 22:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, criză de râs! Ce s-a întâmplat

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 7 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, criză de râs! Ce s-a întâmplat

Logo show Duminica, 07.12.2025, 22:00 Neatza de Weekend, 7 decembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Tricotajele, un must-have al sezonului rece

Neatza de Weekend, 7 decembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Tricotajele, un must-have al sezonului rece

Logo show Duminica, 07.12.2025, 14:23 Neatza de Weekend, 7 decembrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Neatza de Weekend, 7 decembrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Logo show Duminica, 07.12.2025, 14:19 Neatza de Weekend, 7 decembrie 2025. Rubrica "Recorduri de weekend"! Provocarea turnului de 12 gogoși

Neatza de Weekend, 7 decembrie 2025. Rubrica "Recorduri de weekend"! Provocarea turnului de 12 gogoși

Logo show Duminica, 07.12.2025, 14:15 Super Neatza, 7 decembrie. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Comunicarea funcționează foarte bine pentru nativi taur

Super Neatza, 7 decembrie. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Comunicarea funcționează foarte bine pentru nativi taur

Logo show Duminica, 07.12.2025, 14:07
x