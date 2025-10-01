Antena Căutare
Metoda japoneză de curățare a feței. La ce ajută uleiul când te speli pe față

Un ritual asiatic de îngrijire a tenului cu rezultate spectaculoase a cucerit întreaga lume. Este vorba despre metoda japoneză de curățare a feței cu ulei, care lasă pielea curată, hidratată și luminoasă. Află cum se aplică și de ce merită să o încerci acasă.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:41
Curățarea tenului prin metoda japoneză presupune utilizarea unui ulei emulsifiant care elimină eficient impuritățile | Shutterstock

Trendurile de skincare japoneze și coreene au devenit virale pe rețelele sociale în ultimii ani. Însă, ritualurile de frumusețe au existat în Asia cu mult înainte ca termenii de „skincare” și „trend” să apară.

Metoda de curățare a feței cu ulei are rădăcini străvechi în Japonia. În tradiția niponă, femeile foloseau uleiuri naturale de camelia și de orez pentru îngrijirea pielii și a părului încă din perioada Edo (1603-1868).

Primele uleiuri de curățare moderne, formulate cosmetic, adică emulsifiante (care se combină cu apă și se clătesc ușor) au fost lansate în Japonia, în anii 1960, de branduri precum Shu Uemura.

Produsele comerciale de tip „cleansing oil” sunt accesibile și foarte populare astăzi în Japonia și Coreea. Curățarea feței cu aceste uleiuri a devenit tot mai apreciată și în restul lumii. Influenceri, dermatologi și publicații de specialitate o recomandă frecvent.

Ce este metoda japoneză de curățare a feței cu ulei

Această practică este cunoscută și ca „double cleansing”, adică dubla curățare, pentru că implică două etape: utilizarea unui ulei pentru a dizolva machiajul și impuritățile, urmată de un produs de curățare a tenului pe bază de apă. Această abordare asigură o curățare completă, care va lăsa pielea curată și pregătită pentru restul rutinei tale de îngrijire.

Oricine se poate bucura de avantajele acestei metode de curățare. „Dar, pentru că ajută la deblocarea delicată a porilor, spre deosebire de un scrub sau un exfoliant iritant, este deosebit de avantajoasă pentru persoanele care fie poartă machiaj zilnic, fie se confruntă cu ten gras, puncte albe sau acnee comedoniană”, potrivit dermatologului Kim Nichols, citat de revista Vogue.

De asemenea, dubla curățare este recomandată persoanelor care locuiesc în orașe cu aer poluat și niveluri ridicate de impurități. Acestea sunt mai predispuse la pori înfundați, erupții și chiar îmbătrânire prematură, ceea ce face ca metoda japoneză de curățare să fie deosebit de benefică pentru ele, mai spune dermatologul.

Rolul uleiului în rutina de curățare a tenului

Uleiurile de curățare care se clătesc cu apă au mai multe roluri benefice în ritualul de îngrijire:

  • Îndepărtează eficient impuritățile. Machiajul, sebumul, poluanții și crema SPF sunt atrase de moleculele grase din ulei și pot fi îndepărtate mai eficient decât cu produse uzuale de curățare.
  • Hidratează și protejează bariera pielii. Uleiurile folosite în acest ritual sunt naturale și hrănesc pielea în timpul curățării. Ele mențin hidratarea și protejează stratul lipidic, esențial pentru un ten sănătos.
  • Previne iritațiile. Curățarea blândă reduce frecarea pielii, diminuând riscul de roșeață. În plus, uleiul poate avea proprietăți antioxidante care sprijină regenerarea celulară.

Nu trebuie neapărat să folosești un ulei japonez sau coreean pentru acest ritual de îngrijire. Este important doar să fie un ulei care se clătește ușor cu apă. Multe uleiuri naturale nu au această proprietate și trebuie îndepărtate cu o lavetă, ceea ce poate exfolia excesiv pielea și provoca iritații, roșeață sau uscăciune dacă tenul este sensibil.

Cum alegi uleiul potrivit

Alegerea uleiului pentru curățarea feței depinde de tipul tău de ten și nevoile sale specifice. Fiecare ulei are proprietăți diferite de hidratare și curățare. Astfel:

  • Dacă ai ten normal sau mixt, poți folosi ulei de camelia sau de jojoba. Acestea sunt ușoare, hidratante și potrivite pentru toate tipurile de ten.
  • Dacă ai ten uscat, folosește uleiuri bogate în vitamine, care oferă hidratare intensă și protejează pielea, cum ar fi uleiul de avocado, argan sau migdale dulci.
  • Dacă ai ten gras sau cu tendință acneică, uleiul de jojoba reglează secreția de sebum și nu blochează porii. O altă opțiune poate fi uleiul de sâmburi de struguri, care are o textură lejeră și nu lasă senzația de ten gras.

Cum alegi produsul de curățare potrivit

Indiferent de tipul de ten, evită produsele de curățare dure sau care usucă excesiv pielea, precum și pe cele parfumate, recomandă medicul dermatolog Jane Wu, citat de centrul medical Cleveland Clinic, din SUA. Iată ce este indicat să folosești în funcție de tipul tău de ten:

  • Dacă ai ten uscat și sensibil, optează pentru un gel sau o cremă de curățare delicată, fără parfum, pe bază de apă. Cremele de curățare sunt mai puțin agresive decât produsele spumante, spune dr. Wu.
  • Dacă ai ten gras și predispus la acnee, alege un gel spumant pe bază de apă care conține ingrediente active precum acid salicilic, acid glicolic sau peroxid de benzoil.
  • Dacă ai ten mixt (cu zone grase și uscate), optează pentru un gel spumant pe bază de apă.
  • Dacă ai ten normal, poți folosi orice produs delicat, fără parfum, pe bază de apă.

Citește și: Cum se folosesc corect produsele pentru îngrijirea tenului

Cum să aplici acasă metoda japoneză de curățare a feței cu ulei

În rutina japoneză de curățare a feței cu ulei, masajul este parte a ritualului. Acesta ajută la curățarea mai eficientă a impurităților de pe piele. Totodată, stimulează circulația sanguină și limfatică, ceea ce conferă pielii un aspect mai luminos. În plus, rutina de curățare se transformă astfel într-un moment de răsfăț și relaxare. Aplică delicat uleiul pe față cu degetele, folosind mișcări circulare, fără a trage sau întinde pielea.

  • Începe curățarea tenului cu fața și mâinile uscate. Iată ce ai de făcut, pas cu pas:
  • Toarnă una sau două pompițe de ulei în palmele uscate și aplică-l pe întreaga față.
  • Masează uleiul pe față timp de 1-2 minute pentru a dizolva machiajul și alte impurități. Începe de la centrul feței, cu obrajii, nasul, bărbia și fruntea, cu mișcări în sus și orizontal. La final, concentrează-te pe zona ochilor.
  • Clătește-ți palmele cu apă călduță. Cu palmele ude, continuă să masezi fața. Uleiul va căpăta o textură lăptoasă, care ajută la dizolvarea completă a impurităților și face clătirea mult mai ușoară.
  • Clătește fața cu apă călduță până când uleiul este complet îndepărtat.
  • Continuă cu a doua etapă de curățare: aplică produsul de curățare în palmele umezite cu apă, apoi masează întreaga față cu mișcări circulare, concentrându-te pe zonele mai grase sau cu impurități.
  • La final, clătește bine cu apă călduță și tamponează ușor pielea cu un prosop.

Prin integrarea acestei metode în rutina zilnică, pielea ta va deveni mai curată și mai hidratată, însă nu înlocuiește folosirea unei creme hidratante.

Citește și: Ce este "rutina de frumusețe", trend-ul de pe TikTok care dăunează copiilor

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

