(P) 3 sfaturi pentru a scăpa rapid de efectele decalajului orar

Iată mai jos câteva sfaturi pentru a combate acest simptom și a te bucura din plin de vacanța pe care ți-ai plănuit-o.

Cauzele sindromului “jet lag”

Organismul uman are un sistem care menține un ritm intern, numit circadian, asociat cu activitatea hipotalamusului, o zonă din creier. Astfel, ochii trimit semnale către hipotalamus pentru a-i indica dacă este zi sau noapte. În funcție de informațiile pe care le primește, acesta comandă epifizei din apropiere - sau glandei pineale - să înceapă sau să oprească secreția de melatonină, hormonul care reglează starea de veghe/ somnul. Melatonina este secretată atunci când mediul este întunecat, iar corpul intră astfel în starea de somn. Atunci când o persoană călătorește într-o zonă cu un alt fus orar, hipotalamusul va înregistra noile informații luminoase și va regla ceasul biologic, dar acest proces de adaptare durează de obicei minimum o zi sau două. Studiile arată că organismul poate face față unei întârzieri de 90 de minute pe zi pentru a intra în starea de somn, și unui avans de doar 60 de minute pentru a intra în starea de veghe. De aceea, va avea nevoie de mai puține zile pentru a se adapta atunci când destinația se află la o diferență de fus orar de trei ore spre vest, comparativ cu același interval orar spre est.

Adaptează-ți treptat organismul la noua oră

Cea mai simplă metodă de a face față sindromului “jet lag” este de a adapta treptat organismul la schimbarea de fus orar. Du-te la culcare mai devreme sau mai târziu cu cu una, două-trei ore, în funcție de destinație. Este mult mai greu să lupți cu insomnia decât să te împotrivești dorinței de a dormi. Ca să te trezești mai devreme, folosește-te de lumina naturală sau de o lampă pentru fototerapie.

Adoptă un stil de viață sănătos în timpul călătoriilor

Unul dintre cele mai importante aspecte este să te hidratezi corect, atât din interior, cât și din exterior. Bea suficient de multă apă, de preferat plată, dar ai grijă și de piele, aplicând un ser și o cremă hidratantă. Astfel pielea va avea un aspect sănătos și odihnit. Limitează consumul de suc și cafea, care are efect stimulator, iar același lucru este valabil și pentru alcool, pentru a evita durerile de cap la sosire. În timpul unui zbor pe distanțe lungi, evita o dietă prea bogată, pentru a nu tulbura inutil în plus organismul. Presiunea atmosferică și combinația de poziții incomode pot perturba digestia. Pe de altă parte, anumite vitamine, minerale și alți compuși pot ajuta organismul să se adapteze mai rapid diferenței de fus orar, ajutând la relaxarea creierului și a corpului. Este vorba despre vitamina C, calciu, melatonină și magneziu, care pot fi luate sub formă de suplimente alimentare. Iar vitamina D3 este un aliat al stării de bună dispoziție și ajută la reglarea ceasului biologic, având beneficii enorme împotriva sindromului “jet lag”.

Adaptează obiceiurile cotidiene la noul fus orar

Încă de când ai urcat în avion, setează-ți ceasul la fusul orar al destinației și încearcă să respecți obiceiurile cotidiene ale acelei zone. De exemplu, adaptează orele de masă, chiar dacă acest lucru înseamnă să mănânci când nu ți-e foarte foame sau, dimpotrivă, să mai aștepți, deși îți este. Fă același lucru cu programul de somn. Dacă voiajul durează, însă, mai puțin de trei zile, este inutil să încerci să te sincronizezi cu fusul orar al destinației, din punctul de vedere al alimentației și somnului.

Nu în ultimul rând, dacă decalajul orar depășește cinci ore, ia în calcul scurtarea șederii cu una sau două zile, pentru a avea timp să te recuperezi înainte de a te întoarce la muncă.

