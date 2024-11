(P) 5 cauze comune ale bubițelor roșii pe corp

Cunoscute în termeni populari ca „bubițe roșii”, acestea sunt leziuni cutanate mici, de culoare roșie, care apar pe piele sub forma unor papule.

Pot fi cauzate de diverse afecțiuni dermatologice, alergii sau iritații și pot varia în severitate și aspect. Este important să consultăm un medic pentru a determina cauza exactă și pentru a primi tratamentul adecvat.

1. Înțepăturile de insecte

Înțepăturile de insecte produc, în general, bubițe roșii pe corp și mâncărime, umflare, durere, dar simptomele pot diferi de la persoană la persoană. Țânțarii, păduchii, puricii, căpușele și albinele sunt doar câteva dintre insectele care le pot cauza. De exemplu, înțepăturile de țânțari pot provoca umflături roșii și mâncărime intensă, în timp ce înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice severe la unele persoane [1].

Tratarea înțepăturilor de insecte depinde de severitatea simptomelor. În majoritatea cazurilor, aplicarea de unguente topice pentru a reduce mâncărimea și inflamația poate fi suficientă. Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, este recomandată consultarea unui medic.

Articolul continuă după reclamă

În cazuri grave, cum ar fi reacțiile alergice severe la înțepăturile de albine sau căpușe, este recomandată căutarea asistenței medicale de urgență.

2. Iritația cutanată cauzată de căldură

Iritația cutanată cauzată de căldură, cunoscută și sub numele de miliaria, este o afecțiune de piele care apare adesea în timpul verii, când temperaturile sunt mari. Simptomele includ piele roșie, mâncărime, vezicule și durere la atingere. În unele cazuri, pot apărea și pustule sau papule [2].



Tratamentul iritației cutanate cauzate de căldură poate include aplicarea de comprese reci, utilizarea de creme sau loțiuni calmante și evitarea hainelor strâmte care pot irita pielea.

Este important consumul unei cantități mari de lichide pentru a preveni deshidratarea. Se recomandă consultarea cât mai rapidă a unui medic pentru tratament personalizat, pentru a preveni agravarea situației.

3. Rozaceea

Rozaceea este o afecțiune cutanată cronică cu evoluție sub formă de episoade de exacerbare și remisie [3]:

această afecțiune afectează predominant zona feței;

simptomele se manifestă prin înroșirea și umflarea pielii, provocate de dilatarea vaselor de sânge de la suprafața pielii, cunoscută sub denumirea de telangiectazie. Apariția unor pustule și papule roșii contribuie la aspectul caracteristic al acestei afecțiuni;

simptomele rozaceei variază de la o persoană la alta. În unele cazuri, persoanele pot prezenta doar înroșirea feței, în timp ce altele pot prezenta semne mai severe, cum ar fi pustule și papule roșii, precum și îngroșarea pielii;

în unele cazuri, rozaceea poate duce și la modificări oculare, cunoscute sub numele de „rozacee oculară”, ce se manifestă prin iritații, uscăciune și inflamația pleoapelor;

în ceea ce privește tratamentul rozaceei, acesta nu este curativ, ci doar simptomatic.

4. Dermatita de contact

Dermatita de contact este o inflamație a pielii cauzată de contactul direct cu anumite substanțe. Simptomele pot include roșeață, mâncărime, umflare sau chiar vezicule și pot apărea la scurt timp după expunere sau după o perioadă [2]. De asemenea:

substanțele care pot provoca dermatita de contact sunt diverse. Acestea pot fi produse de curățenie, cosmetice, bijuterii, plante, anumite tipuri de țesături sau latex;

identificarea substanței care provoacă reacția alergică poate fi esențială pentru prevenirea și tratarea dermatitei de contact;

tratamentul poate include utilizarea unor creme sau unguente cu steroizi, antihistaminice sau, în cazuri severe, tratament medicamentos, numai la recomandarea medicului. Automedicația nu este recomandată.

5. Boala gură-mână-picior

Boala gura-mana-picior este o infecție virală comună în rândul copiilor, cauzată în principal de enterovirusuri [1]:

această afecțiune se caracterizează prin apariția unor vezicule în gură și pe membrele corpului, fiind transmisă prin contactul direct cu secrețiile nazale, saliva, fecale sau lichidul provenit din veziculele persoanelor infectate;

tratamentul acestei boli se axează pe ameliorarea simptomelor: se administrează antipiretice pentru febră, soluții de rehidratare pentru a preveni deshidratarea și se recomandă alimente moi pentru a ușura durerile de gât;

deși boala gura-mana-picior este de obicei ușoară și se rezolvă de la sine în șapte-zece zile, există și cazuri în care pot apărea complicații, cum ar fi meningita virală sau encefalita. În astfel de situații, este foarte importantă monitorizarea simptomelor și consultarea medicului în caz de agravare a sănătății [1].

Disclaimer: Acest articol oferă doar o perspectivă generală și nu trebuie utilizat ca ghid pentru autodiagnosticare sau autotratament. Dacă te confrunți cu bubițe roșii pe corp, este important să consulți un specialist pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat.

Bibliografie:

1. Phillips, Natalie. “Rash.” Healthline, Healthline Media, 13 Aug. 2018, www.healthline.com/health/rashes (accesat la 1 nov. 2024);

2. “Red Dots on Skin: Pictures, Causes, Treatment, and When to Seek Help.” Www.medicalnewstoday.com, 19 Jan. 2021, www.medicalnewstoday.com/articles/red-dots-on-skin (accesat la 1 nov. 2024);

3. “Red Spots on the Skin: Causes, Diagnosis, and Treatments.” Verywell Health, www.verywellhealth.com/red-spots-on-skin-5112642.