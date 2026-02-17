(P) Clinica Stomatologică Dr. Șerban București: ce preț are un implant dentar și de ce nu este o sumă fixă?

Un implant Strauman costă, la Clinica Stomatologică Dr. Șerban, în jur de 900-1000 euro, în funcție de tipul de implant, însă acesta nu va fi prețul final pe care îl vei plăti. Află aici de ce!

Clinica Stomatologică Dr. Șerban București: ce preț are un implant dentar și de ce nu este o sumă fixă? | pexels.com

Când cineva caută „pret implant dentar Bucuresti”, se așteaptă deseori la o sumă fixă. În practică, implantul dentar funcționează ca un proiect medical personalizat. Prețul implantului în sine reprezintă o piesă dintr-un proces mai amplu, adaptat în funcție de pacient. De aici apare diferența dintre suma afișată și costul final.

De ce implanturile nu au o sumă fixă?

- Unii pacienți au suficient os și implantul se poate insera direct.

- Alții au pierdut os și este nevoie de completare, fie prin adiție de os, fie prin sinus lift.

- Un dinte scos recent simplifică tratamentul față de unul lipsă de ani de zile.

- La gingii sănătoase, intervenția se face mai rapid - însă inflamațiile trebuie rezolvate.

- În față, unde dintele se vede, se folosesc soluții diferite față de zonele ascunse.

- Peste implant, se cimentează o coroană - iar ea are prețul ei.

- Vindecarea diferă de la om la om și poate necesita mai multe controale.

- Problemele generale de sănătate pot schimba pașii tratamentului.

De aceea, costul final se stabilește după evaluare, nu dintr-o listă standard. Cei de la Clinica Stomatologica Dr. Serban oferă deschis toate tarifele, astfel încât fiecare pacient să-și poată face o idee mai bună asupra costului pe care îl poate avea o astfel de intervenție.

Ce include, concret, prețul unui implant dentar?

De multe ori, când se vorbește despre prețul unui implant dentar, se face referire strict la implantul propriu-zis. În realitate, costul acoperă mai multe etape, care încep înainte de intervenția chirurgicală și se încheie abia când dintele este complet funcțional.

În preț intră evaluarea inițială, investigațiile necesare pentru a vedea exact situația osului și a gingiei, precum și planificarea tratamentului. Urmează intervenția chirurgicală, care presupune manopera medicului, materialele folosite și condițiile de siguranță medicală. După inserarea implantului, sunt incluse controalele de monitorizare, necesare pentru a verifica modul în care acesta se integrează în os.

La final, se adaugă bontul protetic și coroana dentară, adică dintele fals. Acestea sunt realizate separat și trebuie adaptate fiecărui pacient, atât din punct de vedere funcțional, cât și estetic. De aceea, prețul reflectă întregul parcurs până la un rezultat stabil.

La ce costuri să te aștepți?

Suma aproximativă o poți afla din discuția directă cu medicul și dintr-un plan de tratament explicat pas cu pas. La Clinica Stomatologică Dr. Șerban, pacienții primesc o evaluare completă și o prezentare clară a etapelor, împreună cu costurile aferente. Astfel, știi ce este inclus, ce poate apărea suplimentar și de ce. În final, prețul unui implant dentar nu este o sumă fixă pentru că tratamentul nu este standard.

Implant dentar vs. coroană dentară și tratament de canal - care e diferența?

Diferența pornește de la situația dintelui. Implantul dentar este ales de dentiști atunci când dintele lipsește complet sau nu mai poate fi salvat, caz în care trebuie scos și înlocuit. Coroana și tratamentul de canal se aplică atunci când dintele încă poate fi tratat, dar este afectat în interior și are nevoie de un tratament de canal și consolidare.

Pe scurt, implantul înlocuiește un dinte lipsă, iar coroana cu tratament de canal salvează un dinte existent. Alegerea depinde strict de starea dintelui și de ce permite situația medicală.

Întrebări frecvente - FAQ: 1: Dacă îmi lipsesc mai mulți dinți, trebuie implant pentru fiecare?

1: Nu neapărat - există proteze pe implanturi, numite all-on-4 sau all-on-6.

2: Există riscul ca organismul să respingă implantul dentar?

2: Riscul există, însă este minim și este redus de către medici, dar și dacă pacientul respectă indicațiile medicale. Fumatul sau anumite afecțiuni pot influența vindecarea.

3: Implantul dentar ține toată viața?

3: Implantul este conceput pentru a rezista în timp, dar longevitatea sa depinde de igiena orală, controalele regulate și modul în care este îngrijit.

Mini-rezumat

Prețul implantului dentar depinde de situația ta. Programează-te la Clinica Stomatologică Dr. Șerban și află costul corect, explicat clar, înainte de orice decizie.

Contact:

0758 074 415

Daniel Danielopolu 36, Ap.3, Parter, București, Sector 1 (Zona Herăstrău)

[email protected]