Astronautul NASA care susține că omenirea „trăiește o minciună”. Ce a realizat când a petrecut 178 de zile în spațiu

Astronautul NASA care a petrecut 178 de zile în spațiu a declarat că omenirea „trăiește o minciună”, concluzie la care a ajuns în timpul călătoriei sale.

Unii astronauți își schimbă perspectiva asupra Pământului atunci când ajung în spațiu | Shutterstock

Ron Garan, un astronaut NASA, a avut o revelație care i-a schimbat viața după ce a petrecut 178 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale.

El a plecat de pe Pământ pe 4 aprilie 2011 și a revenit acasă pe 16 septembrie, scrie Daily Mail.

În acest timp, a orbitat de 3.000 de ori în jurul Pământului, perioadă în care a dezvăluit că a ajuns la concluzia că omenirea „trăiește o minciună”.

El a realizat acest lucru în timp ce se uita la planeta noastră prin geamul Stației Spațiale Internaționale.

Articolul continuă după reclamă

Astronautul NASA care susține că omenirea „trăiește o minciună”

Cum planeta noastră se vede foarte diferit din spațiu, Garan susține că această perspectivă i-a schimbat concepția asupra vieții.

Privită din spațiu, sistemele fragile care susțin viața pe planetă, precum atmosfera, oceanele și ecosistemele, sunt clar vizibile. Însă societatea umană le tratează ca și cum ar exista doar pentru a servi economia globală.

„Nu am văzut economia. Dar, deoarece sistemele create de oameni tratează totul, inclusiv sistemele care susțin viața pe planeta noastră, ca pe o filială deținută integral de economia globală, e evident din perspectiva spațiului că trăim într-o minciună,” a declarat Garan.

Astronautul susține că această priveliște l-a făcut să realizeze că multe dintre sistemele pe care se bazează omenirea sunt construite în jurul unei idei greșite. Aceea că resursele naturale ale Pământului sunt doar o anexă a creșterii economice.

Din acea perspectivă, spune el, devine evident că modul în care omenirea își organizează prioritățile e fundamental greșit.

„Trebuie să trecem de la gândirea economie-societate-planetă la planetă-societate-economie. Abia atunci vom putea continua procesul nostru evolutiv,” a continuat Garan.

Astronauții numesc această schimbare de perspectivă Overview Effect (efectul de ansamblu), un termen introdus pentru prima dată în 1987 de filosoful spațial Frank White.

Acesta descrie o schimbare profundă de conștiință prin care trec mulți astronauți atunci când privesc Pământul din spațiu.

Citește și: Ce mâncare surprinzătoare vor mânca astronauții Artemis II în spațiu. Mesele sunt mai sofisticate decât ar crede mulți

Ei relatează adesea un sentiment copleșitor de uimire, o apreciere mai profundă pentru frumusețea și fragilitatea planetei și un puternic sentiment de conexiune cu întreaga omenire și cu Pământul.

Pentru Garan, nu a fost o idee abstractă, ci o schimbare permanentă de perspectivă. Deși astronautul a făcut aceste declarații în 2022, interviul său a reapărut recent pe rețelele sociale, unde utilizatorii au fost impresionați de revelație.

„S-a întors schimbat pentru totdeauna. Majoritatea dintre noi stăm aici jos și ne certăm din cauza liniilor de pe o hartă,” a scris un utilizator pe platforma X.

Garan a explicat că dacă Overview Effect e un moment de conștientizare, ca atunci când se aprinde un bec și dezvăluie natura interconectată și interdependentă a omenirii, atunci perspectiva orbitală reprezintă ceea ce fac oamenii cu această realizare.

„Perspectiva orbitală e apelul la acțiune”, a spus Garan.

Ce a observat Ron Garan în spațiu

„Unul dintre lucrurile pe care le-am realizat în timpul petrecut în spațiu e că nu suntem de pe Pământ, ci suntem ai Pământului,” a declarat Garan. „Și, mergând mai departe, nu suntem în Univers. Noi suntem Universul. Suntem Universul care devine conștient de sine.”

Astronautul a adăugat că înțelegerea acestui concept nu necesită o călătorie în spațiu. Garan a subliniat că oamenii pot dezvolta ceea ce el numește o „perspectivă orbitală” fără a părăsi Pământul.

O modalitate de a înțelege această mentalitate e printr-o tehnică cinematografică numită „dolly zoom”, pe care Garan a folosit-o drept metaforă pentru a analiza problemele atât dintr-o perspectivă largă, cât și din una foarte apropiată.

„Este tehnica în care camera se deplasează înapoi în același timp în care obiectivul face zoom înainte și a fost folosită în filme precum Jaws, Vertigo și multe altele,” a explicat Garan. „Cineaștii folosesc această tehnică pentru a oferi o senzație de amploare unei scene. În timp ce prim-planul rămâne același, fundalul pare să se întindă.”

Citește și: NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu: „La fel ca dezastrul Challenger”

„Dar putem aplica acest concept și provocărilor cu care ne confruntăm,” a continuat astronautul. „Dacă aplicăm acest concept unei situații, înseamnă că ne îndepărtăm pentru a vedea cea mai largă arie geografică posibilă, ideal întreaga planetă, însă fără să pierdem din vedere detaliile de la nivelul solului.”

El a spus că adoptarea acestei perspective mai largi nu ar trebui să însemne pierderea atenției față de oameni individuali. Garan susține că oamenii nu ar trebui niciodată reduși la statistici, blocuri electorale sau grupuri de consumatori, ci recunoscuți ca membri valoroși ai societății.

El a adăugat că oamenii au mai multă putere decât își imaginează pentru a produce schimbări pozitive și că încearcă să trăiască zilnic cu această perspectivă mai largă. În ciuda provocărilor cu care se confruntă lumea, Garan spune că rămâne optimist.