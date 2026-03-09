Mireasa, sezon 13. S-a format un nou cuplu! Doi concurenți s-au sărutat. Despre cine este vorba

Surpriză de proporții în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, fiindcă un nou cuplu s-a format! Descoperă despre cine este vorba.

Săptămâna a început în forță în casa Mireasa: Meciul iubirii! Dincolo de certuri, lămuriri și situații tensionate, iată că s-au întâmplat și lucruri frumoase și surprinzătoare! Doi concurenți s-au sărutat și astfel s-a format un nou cuplu în sezonul 13. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba, dar și ce s-a aflat în ediția din 9 martie 2026 a celui mai îndrăgit show matrimonial.

Seara de sâmbătă arăta mult curaj din partea lui Sebastian și era pus pe fapte mari cu Amalia! Petrecerea din weekend a adus un sărut între cei doi!

Sebastian a fost extrem de atent cu Amalia în weekend și și-a exersat din plin șarmul. La un moment dat, când credeau că au rămas singuri în bucătărie, cei doi s-au sărutat.

Ulterior, fetele au cerut producției drept cadou șansa de a dormi cu partenerul de cuplu și se pare că cererea a fost aprobată pentru o singură concurentă. S-a supus la vot și se pare că Amalia a fost aleasă să se bucure de această șansă.

Sebastian a părut fascinate de Amalia atunci când a văzut-o în pijama și nu a ezitat să îi facă și complimente, iar camerele au surprins totul.

În prezent, în casa Mireasa sezonul 13 sunt 5 cupluri.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

