Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Coroane dentare la Dent Priority: aspect natural și rezistență îndelungată

(P) Coroane dentare la Dent Priority: aspect natural și rezistență îndelungată

Un zâmbet sănătos înseamnă mai mult decât dinți frumoși – reflectă încredere, siguranță și o stare generală de bine. Atunci când un dinte este afectat de carii, fisuri sau uzură accentuată, consecințele nu se limitează doar la aspectul estetic. Pot apărea sensibilitate, disconfort și riscul ca problema să se agraveze în timp.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 15:39 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 15:41
Un zâmbet sănătos înseamnă mai mult decât dinți frumoși – reflectă încredere, siguranță și o stare generală de bine

În astfel de cazuri, coroana dentara reprezintă soluția modernă care redă rezistența, funcționalitatea și aspectul natural al dintelui. Este mai mult decât un tratament stomatologic – este o investiție în sănătatea și confortul pe termen lung.

Coroana dentară – protecție și estetică pentru dinții afectați

O coroană dentară acoperă partea vizibilă a dintelui afectat și îi oferă protecție suplimentară, stabilitate și un aspect armonios. Prin această procedură, dintele slăbit, cariat sau fisurat își recapătă funcționalitatea, iar riscul de deteriorare ulterioară este redus semnificativ.

La Dent Priority, fiecare coroană este realizată individual, utilizând tehnologie digitală de precizie și materiale performante. Fie că este vorba de o coroană integral ceramică, din zirconiu sau metalo-ceramică, soluția este adaptată nevoilor clinice și estetice ale fiecărui pacient. Rezultatul obținut este natural, durabil și perfect integrat în zâmbet.

Articolul continuă după reclamă

● Beneficiile tratamentului cu coroană dentară

● Eliminarea durerii și a sensibilității dentare

● Redarea funcționalității masticatorii

● Îmbunătățirea esteticii dentare și a armoniei zâmbetului

● Prevenirea deteriorării suplimentare a dintelui

● Creșterea confortului și a încrederii de sine

Mulți pacienți pornesc la drum cu emoții legate de procedură, însă experiența clinică modernă este lipsită de disconfort. Tratamentul începe cu o evaluare atentă, urmată de pregătirea dintelui și realizarea coroanei personalizate într-un laborator specializat. Fixarea finală este rapidă și nedureroasă, iar rezultatul este un dinte care se comportă și arată ca unul natural.

De ce să alegi Dent Priority?

Decizia de a opta pentru o coroană dentară nu are doar un impact medical, ci și unul psihologic. Un tratament corect realizat înseamnă viață fără dureri, un zâmbet natural și o stare de bine în viața de zi cu zi.

La Dent Priority, accentul se pune pe o abordare personalizată și pe confortul pacientului. Specialiștii în protetică dentară oferă soluții adaptate fiecărui caz, indiferent dacă este vorba

despre dinți afectați de carii extinse, dinți restaurați după tratamente de canal, implanturi dentare sau uzură avansată.

Durata de viață a coroanelor dentare

O coroană dentară are, în medie, o durată de viață între 5 și 15 ani, însă cu o igienă orală riguroasă și controale periodice, aceasta poate rezista mult mai mult. Alegerea materialului, calitatea realizării și respectarea recomandărilor medicului contribuie decisiv la durabilitate.

Tehnologia utilizată la Dent Priority garantează o potrivire exactă și o estetică deosebită, astfel încât coroana să se integreze perfect în restul danturii. Diferența vizibilă este zâmbetul natural și sănătos, fără compromisuri.

Coroana dentară este una dintre cele mai eficiente soluții pentru restaurarea dinților afectați, oferind rezistență, funcționalitate și estetică pe termen lung. Alegerea acestui tratament în cadrul unei clinici moderne, precum Dent Priority, înseamnă nu doar rezolvarea unei probleme dentare, ci și recâștigarea confortului și a încrederii în propriul zâmbet.

Călcâiele crăpate pot fi semnele unor probleme de sănătate ascunse. Când e cazul să mergi la doctor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Călcâiele crăpate pot fi semnele unor probleme de sănătate ascunse. Când e cazul să mergi la doctor
Călcâiele crăpate pot fi semnele unor probleme de sănătate ascunse. Când e cazul să mergi la doctor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
De ce nu e bine să faci baie cu apă fierbinte. Ce efecte poate avea asupra pielii
De ce nu e bine să faci baie cu apă fierbinte. Ce efecte poate avea asupra pielii
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x