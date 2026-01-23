Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Dietă și noul an – cum începi în forță și garantezi succesul pierderii în greutate?

(P) Dietă și noul an – cum începi în forță și garantezi succesul pierderii în greutate?

Începutul unui nou an aduce energie și determinare, iar mulți își propun să înceapă o dietă care să îi ajute să piardă în greutate. Pentru a avea succes pe termen lung, este nevoie de un plan bine structurat care combină alimentația sănătoasă, activitatea fizică și sprijinul adecvat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 16:07 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 16:09
Începutul unui nou an aduce energie și determinare, iar mulți își propun să înceapă o dietă care să îi ajute să piardă în greutate | unsplash.com

Persoanele care doresc să slăbească trebuie să reducă aportul caloric și să adopte un plan alimentar care include legume, fructe, cereale integrale, lactate cu conținut redus de grăsimi, proteine slabe și uleiuri sănătoase – dar sunt acestea suficiente?

Stabilește-ți obiective clare și realiste

Un plan de slăbire eficient începe cu obiective măsurabile și realiste. Întreabă‑te câte kilograme dorești să pierzi prin dietă și în cât timp.

Monitorizează‑ți progresul și ajustează‑ți programul pe parcurs!

Articolul continuă după reclamă

Planifică-ți mesele

Structurarea meselor este esențială pentru a evita alegerile impulsive. Alege să gătești acasă cât mai des și pregătește-ți gustări sănătoase. Încorporarea unei varietăți de legume, fructe, cereale integrale și proteine slabe îți va furniza nutrienții necesari și te va ajuta să te simți sătul mai mult timp. Limitează zaharurile adăugate și grăsimile saturate la mai puțin de 10% din totalul caloriilor.

Adoptă un mindset pozitiv și caută sprijin social

Un plan alimentar nu este doar o listă de alimente, ci o schimbare a întregului stil de viață. Înainte de a începe, reflectează la motivele pentru care vrei să slăbești și stabilește un plan de acțiune. Înconjoară‑te de prieteni și familie care să te încurajeze, iar dacă ai posibilitatea, alătură‑te unui grup de suport. Folosește un jurnal pentru a nota progresele și emoțiile tale; acest mindset îți va menține motivația atunci când întâmpini dificultăți, fiind la fel de important ca programul de slăbire în sine, deoarece te ajută să rămâi concentrat asupra obiectivelor tale și să nu abandonezi dieta.

Odihnă, hidratare și gestionarea stresului

Somnul adecvat și hidratarea susțin orice plan alimentar. Un somn sănătos de 7–9 ore pe noapte ajută la reglarea hormonilor foamei și îți dă energie pentru activitatea fizică. Apa sprijină digestia, contribuie la controlul apetitului și previne deshidratarea. În plus, gestionarea stresului prin meditație, yoga sau plimbări în natură previne mâncatul emoțional și îți permite să rămâi fidel programului tău de slăbire.

Păstrând această disciplină, vei observa că noua ta rutină alimentară devine o parte naturală a stilului tău de viață.

Alege activitatea fizică potrivită

Activitatea fizică este un aspect important într-un regim alimentar care urmărește pierderea în greutate. Începe cu 150 de minute de activitate aerobică moderată pe săptămână și adaugă exerciții de forță pentru a-ți menține masa musculară. Alege activități care îți plac – dans, înot – pentru a te menține motivat, dar mai ales în formă.

Folosește înlocuitori de masă și diete specializate VLCD

Pentru a simplifica dieta, poți apela la produse cu aport caloric controlat care înlocuiesc una sau două mese pe zi (sau chiar toate mesele). Dieta Nupo se bazează pe un aport de 200 kcal per porție, asigurând vitamine, minerale, proteine și fibre.

Consumul a șase porții pe zi creează o dietă foarte scăzută în calorii (VLCD) care îți permite să ai control asupra caloriilor fără riscul deficiențelor nutritive.

Monitorizează-ți progresul și menține flexibilitatea

Măsoară-ți progresul nu doar în kilograme, ci și în circumferință, nivel de energie și bunăstare. Ajustează-ți planul alimentar în funcție de evoluție și nu uita să incluzi mese libere ocazional pentru a-ți menține echilibrul mental.

Menținerea unei diete echilibrate și a unui program de exerciții fizice adaptate nevoilor tale îți va consolida rezultatele pe termen lung.

Pentru a începe în forță dieta în noul an și a garanta succesul, stabilește-ți obiective realiste, planifică-ți mesele, alege activități fizice plăcute și utilizează substituenți de masă pentru a controla caloriile. Adoptă un stil de viață flexibil și te vei bucura de rezultate durabile!

(P) Petele albe de pe dinți: de la cauze reale la tratamente recomandate de medicii stomatologi. Când trebuie să mergi l...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar" Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Petele albe de pe dinți: de la cauze reale la tratamente recomandate de medicii stomatologi. Când trebuie să mergi la dentist
(P) Petele albe de pe dinți: de la cauze reale la tratamente recomandate de medicii stomatologi. Când trebuie să...
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor Catine.ro
Premiera care poate rescrie viitorul fertilității: ovocitele umane, întinerite în laborator
Premiera care poate rescrie viitorul fertilității: ovocitele umane, întinerite în laborator
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x