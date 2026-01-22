(P) Petele albe de pe dinți: de la cauze reale la tratamente recomandate de medicii stomatologi. Când trebuie să mergi la dentist

Antena Căutare
Petele albe de pe dinți sunt o problemă mai frecventă decât pare și pot apărea indiferent de vârstă. Deși, în multe cazuri, sunt percepute doar ca un inconvenient estetic, modificările smalțului pot semnala dezechilibre sau afecțiuni care au nevoie de atenție medicală.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 11:58
Medicii stomatologi atrag atenția că ignorarea lor poate duce, în timp, și la apariția unor probleme dentare complexe.

De ce apar petele albe pe dinți

Petele albe nu sunt altceva decât rezultatul unei modificări în structura smalțului dentar. Iar una dintre cele mai comune cauze este demineralizarea, proces prin care smalțul își pierde mineralele, devenind mai poros și mai vulnerabil. Demineralizarea apare frecvent în urma unei igiene orale incorecte, mai ales în zonele greu accesibile periajului zilnic.

O altă cauză des întâlnită este fluoroza dentară, care apare în urma expunerii excesive la fluor, în special în copilărie, atunci când dinții sunt încă în formare. Petele pot fi discrete sau mai accentuate, în funcție de severitatea expunerii.

Petele albe pot fi asociate și cu purtarea aparatelor ortodontice, cu anumite afecțiuni generale, cu refluxul gastric sau chiar cu o dietă dezechilibrată, bogată în zaharuri și acizi.

Petele albe nu sunt doar o problemă estetică

Deși, la prima vedere, petele albe pot părea inofensive, medicii stomatologi amintesc că pot reprezenta un semnal de alarmă. Smalțul afectat este mai predispus la carii, sensibilitate dentară și deteriorare progresivă. În lipsa unui diagnostic corect, problema poate evolua fără simptome evidente, până în momentul apariției durerii sau a altor complicații.

În acest sens, un consult stomatologic de specialitate rămâne important pentru stabilirea cauzei exacte și a soluțiilor potrivite fiecărui pacient.

Opțiunile de tratament recomandate de medicii stomatologi

Tratamentul petelor albe diferă în funcție de cauza și de gradul în care smalțul a fost afectat. În unele situații, sunt suficiente proceduri minim invazive, precum remineralizarea dentară, care ajută la refacerea structurii smalțului și la uniformizarea culorii dinților.

În cazuri mai avansate, medicii pot recomanda tratament estetic profesional, microabraziune sau alte soluții personalizate, menite să îmbunătățească atât aspectul, cât și sănătatea dinților.

Specialiștii de la clinica stomatologică Dentetico din Brașov reamintesc importanța tratamentelor personalizate: nu există un tratament universal, iar succesul pe termen lung depinde de identificarea corectă a cauzei și de respectarea recomandărilor medicale.

Când este important să te programezi pentru o consultație

Este recomandat să programezi o consultație stomatologică dacă observi:

● apariția unor pete albe persistente pe unul sau mai mulți dinți;

● modificări de textură sau sensibilitate dentară;

● pete care se accentuează în timp sau care se extind.

De altfel, un control de rutină realizat la timp poate să prevină complicațiile și poate să reducă semnificativ costurile și durata tratamentului.

Dacă vrei să afli mai multe despre cauzele petelor albe și soluțiile disponibile, detalii sunt disponibile și în articolul de blog publicat de medicii Dentetico.

De ce să mergi într-o clinică stomatologică pentru consult amănunțit

Tratamentul petelor albe presupune nu doar corectarea aspectului vizual, ci și protejarea sănătății dentare pe termen lung. O evaluare completă, realizată într-o clinică dentară, permite alegerea soluției sigure și eficiente pentru fiecare pacient.

