Sindromul metabolic, cauza diabetului. Ce înseamnă și cum îl putem preveni

Acest sindrom arată, de fapt, predispoziţia pe care o avem să facem diabet sau chiar boli cardiovasculare.

Acest sindrom metabolic este destul de recent descoperit de comunitatea ştiinţifică şi se pare că are foarte mare legătură cu alimentele nesănătoase pe care le consumăm.

În plus, aproape jumătate din populaţia adultă din România are acest sindrom şi, din păcate, are o incidenţă mare chiar şi în rândul tinerilor.

Sindromul metabolic este definit de medici drept o asociere de factori de risc care, în timp, duce la apariţia bolilor cardiovasculare sau a diabetului dacă persoana în cauză nu îşi modifică stilul de viaţă.