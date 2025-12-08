Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Tensiune uriașă în al doilea battle! Criză totală în echipa lui Orlando Zaharia: „Fierbea carnea pe mine!”

Episodul 13 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025. Tensiunea atinge cote maxime în bucătărie! Chef Orlando Zaharia își pierde răbdarea după ce Alex, desemnat lider al echipei, pare complet depășit de responsabilitățile acestui rol. Lipsa de organizare duce la o avalanșă de greșeli care îl fac pe chef să izbucnească.

Luni, 08.12.2025, 22:40