Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Degustarea preparatelor! Ce au gătit concurenții la proba eliminatorie

Episodul 13 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025. Concurenții au intrat în proba individuală eliminatorie, unde fiecare a trebuit să gătească tipul de carne primit de la un coleg. Chefii au degustat preparatele și au evaluat creativitatea, execuția și gustul fiecărui fel. Află cum s-au descurcat concurenții și ce preparate au ales să gătească.

Luni, 08.12.2025, 23:15