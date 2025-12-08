Antena Căutare
Chefi la cuțite, 8 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Verdictul ce i-a uimit pe toți

O concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, după cel de-al doilea battle din sezonul 16. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 13 din 8 decembrie 2025 a îndrăgitului show.

Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 23:59 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 00:01

Ediția 13 din data de 8 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțtie sezonul 16 a adus un battle plin de adrenalină și situații neașteptate. Cele patru echipe au îndurat chiar și emoțiile amuletei lui Chef Richard Abou Zaki, iar verdictul adus de bandă a trimis trei echipe la duel.

După proba individuală, o concurentă a părăsit show-ul. Descoperă despre cine este vorba, dar și ce s-a întâmplat în această ediție.

Ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16. Verdictul ce i-a uimit pe toți, în ediția 13 din data de 8 decembrie 2025

În ediția trecută, Chef Orlando Zaharia a reușit să câștige primul battle. A urmat un duel aprig, care s-a terminat în mod neașteptat cu o eliminare dureroasă pentru echipa galbenă: Bianca Jurca a fost eliminată, spre nemulțumirea lui Chef Alexandru Sautner.

De data aceasta, în ediția 13 din data de 8 decembrie 2025, cele patru echipe s-au întâlnit în bucătăria Chefi la cuțite sezonul 16 pentru a descoperi ce surprize și provocări le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor.

Au avut sarcina de a găti un aperitiv, un fel princiap și un desert cu forma aleasă de câștigătorul avantajului, adică de Chef Ștefan Popescu. Formele au fost cub, sferă, cilindru și paralelipiped. Echipa albastră a primit paralelipipedul, echipa verde a lui Richard a primit cubul, sfera a mers la echipa roșie a lui Ștefan Popescu, iar echipa galbenă a lui Sautner a primit cilindrul.

Al doilea battle a fost și el plin de adrenalină și emoții, iar bătălia s-a îngreunat atunci când Chef Richard a folosit o amuletă menită să îi încurce pe adversari.

Timpul s-a scurt rapid și farfuriile au fost trimise la degustare. Chefii nu au fost deloc mulțumiți de cum s-au descurcat cei din ehipele lor, iar supărarea nu a mai putut să fie ascunsă. După degustare, banda a început să meargă și farfuriile au început să intre în bucătărie, aducând odată cu ele și un val uriaș de emoții. Nu mică a fost surpriza tuturor atunci când s-a aflat că victoria a mers la echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki.

Încântați, învingătorii au mers să savureze o bere în culise, în timp ce celelalte echipe s-au pregătit de un duel pe cinste. Irina Fodor și-a făcut din nou apariția în bucătărie pentru a anunța care este provocarea pentru cea de-a doua confruntare individuală din acest sezon, la finalul căreia am aflat ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite.

„Astăzi punem pe masă carne”, a anunțat îndrăgita prezentatoare, care a așteptat cloșurile.

Și de data aceasta, concurenții au extra bilețe dintr-un bol și, în ordinea înscrisă pe hârtie, au ales câte un ingredient pentru un alt concurent. Tipurile de carne primite: piept de porc, mușchiuleț din piept de pui, carne tocată de vită, piept de pui, cotlet de porc, carne tocată de pui, pulpă de porc, carne tocată porc-vită, pulpe inferioare de pui, antricot de mânzat, aripi de pui și piept de rață.

După ce ingredientele au fost oferite, concurenții s-au pucat imediat de treabă și fiecare a avut la dispoziție 60 de minute pentru a pregăti un preparat cât mai gustos și surprinzător, pentru a-i impresiona pe jurați.

A urmat apoi degustarea făcută de Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner. Aceștia au acordat notele care au decis ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite, în ediția 13 din 8 decembrie 2025.

Concurenții s-au întâlnit cu chefii și au aflat ce note au primit. Au fost și note mari, dar au fost și note mici. Concurenta care a fost eliminată a fost Maria Voinea, spre nemulțumirea echipei albastre.

„Îmi pare bine că v-am cunoscut. Toți sunteți extraordinari”, a zis concurenta, la final.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 8 decembrie 2025. Cine a câștigat al doilea battle din sezonul 16. Ce avertisment a transmis Irina Fodo...
