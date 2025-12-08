Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Proba eliminatorie! Fiecare concurent gătește cu tipul de carne primit de la adversar

Episodul 13 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025. Trei echipe intră în proba individuală eliminatorie: roșie, galbenă și albastră. Tema este carne, iar concurenții au la dispoziție 60 de minute pentru a demonstra atât talentul, cât și forța lor culinară. Fiecare concurent trebuie să gătească tipul de carne primit de la un alt participant, adăugând strategie și creativitate în alegerea preparatului. Rămân în competiție doar cei care obțin punctaje cât mai mari.

Luni, 08.12.2025, 22:30