Vitamina C combinată cu zinc și seleniu. Rezultatele asupra imunității

Sistemul imunitar poate fi susținut cu ajutorul unei alimentații echilibrate, care include substanțe nutritive esențiale pentru funcționarea acestuia. Anumite amestecuri pot fi utile în ce privește prevenirea bolilor. Citește despre vitamina C combinată cu zinc și seleniu.

Mai multe linguri cu diferite suplimente. Vitamina C poate fi mai eficientă în susținerea sistemelor de apărare ale organismului dacă o consumi în combinație cu zinc și seleniu, două minerale esențiale pentru sănătate. | Shutterstock

Vitamina C poate fi mai eficientă în susținerea sistemelor de apărare ale organismului dacă o consumi în combinație cu zinc și seleniu, două minerale esențiale pentru sănătate. Acest amestec de nutrienți poate fi foarte util în cazul eliminării bacteriilor și virusurilor deoarece poate sprijini acțiunea celulelor imunitare.

Vitamina C combinată cu zinc și seleniu

Vitamina C, denumită și acid ascorbic, este recunoscută pentru potențialele sale beneficii pe care le poate aduce imunității. Consumul de vitamina C, alături de zinc și seleniu poate avea efecte benefice semnificative asupra sănătății corpului uman.

În general, nutrienții pot fi obținuți ușor din diferite alimente, însă dacă suferi de o deficiență poate fi necesar să ți se administreze suplimente. În acest caz, este indicat să ceri sfatul și supravegherea unui medic deoarece consumul de substanțe nutritive în exces poate provoca reacții adverse grave.

Vitamina C

Vitamina C este o vitamină solubilă în apă recunoscută pentru rolul său în susținerea sănătății sistemului imunitar. Deoarece corpul nu poate produce vitamina C, acesta necesită un aport zilnic din alimentele pe care le consumi, conform Eat Right.

Chiar dacă nu poate preveni contractarea răcelilor, suplimentele de vitamina C pot ajuta la scăderea duratei și severității simptomelor răcelii. Sursele de vitamina C includ: citrice, roșii, cartofi, căpșuni, ardei gras, broccoli, varză de Bruxelles și kiwi. De asemenea, vitamina C combinată cu zinc și seleniu poate fi mult mai eficientă în prevenirea a diferite infecții și boli.

Zinc

Zincul este un oligomineral, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de el doar în cantități mici. Acesta îndeplinește un rol important pentru ca aproximativ o sută de enzime să desfășoare reacții chimice esențiale. Are un rol major în crearea ADN-ului, dezvoltarea celulelor, producerea proteinelor, vindecarea țesuturilor deteriorate și susținerea unui sistem imunitar sănătos.

Zincul poate fi obținut din mai multe surse alimentare cum ar fi: scoici, carne de vită, carne de pasăre, carne de porc, leguminoase, nuci, semințe și cereale integrale, potrivit Harvard T.H. Chan.

Seleniu

Seleniul este un mineral esențial pentru funcționarea sistemului imunitar, tiroidei și inimii. Seleniul se încadrează ca oligomineral vital de care ai nevoie pentru funcționarea și sănătatea organismului. Practic, corpul îl cere doar în cantități mici, chiar dacă iei vitamina C combinată cu zinc și seleniu.

Seleniul ocupă un loc important ca element al proteinelor numite selenoproteine ​​și al unor enzime care accelerează reacțiile chimice din corp. Aceste enzime și selenoproteine ​​îți protejează celulele împotriva deteriorării și ajută tiroida să producă și să utilizeze hormoni.

Poți obține seleniu printr-o alimentație echilibrată, care include: fructe de mare, carne de vită, carne de pasăre, ouă, lactate, cereale, drojdie de bere, germeni de grâu, nuci braziliene, usturoi, fasole și linte. Totodată, cantitatea de seleniu din compoziția acestora poate varia în funcție de solul în care se cultivă.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.