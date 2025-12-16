Antena Căutare
Actrița Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au anunțat că divorțează. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani și au un fiu

Comedianta și actrița Amy Schumer a anunțat recent că ea și soțul ei, Chris Fischer, au decis să divorțeze după 7 ani de mariaj.

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 15:47 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 16:30
Actrița Amy Schumer a declarat recent că ea și soțul ei au luat decizia de a merge pe drumuri separate. | Profimedia

Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au împreună un băiețel. Actrița a dezvăluit că deși divorțează, ei doi încă se iubesc și se respectă, continuând să păstreze o relație de prietenie pentru creșterea fiului lor.

Vedeta, în vârstă de 44 ani, și soțul ei, în vârstă de 45 ani, au ajuns la concluzia că e mai bine să meargă pe drumuri separate deși cei doi susțin în continuare că se iubesc.

Amy Schumer și Chris Fischer divorțează

Pentru ei, în momentul de față, cel mai important este să se preocupe de creșterea fiului lor, Gene. Vestea divorțului este una surprinzătoare, după ce Amy Schumer împărtășise cu fanii ei în 2020 că începuse tratamentul pentru fertilizare în vitro.

Deși la acea vreme ea își dorea și se gândea deja la un al doilea copil, se pare că ea și Chris au ajuns la o altă concluzie. Chiar dacă nu au continuat tratamentul pentru a obține o sarcină prin fertilizare în vitro pentru a putea să îi ofere un frate sau o soră fiului lor, Amy susține că a apelat la procedura de înghețare a ovocitelor, gândindu-se că ar putea să încerce din nou tratamentul FIV în viitorul apropiat.

Chiar dacă decizia lor de a divorța a fost una dificilă, actrița susține că a fost o decizie de comun acord și că ea și Chris vor continua să se respecte și să se iubească, făcând tot ce le stă în putință ca Gene să aibă parte de o educație și o creștere normală.

„Bla bla bla, Chris și cu mine am luat dificila decizie de a pune capăt căsniciei noastre după 7 ani. Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru. Am aprecia ca oamenii să ne respecte intimitatea în acest moment. În mod amiabil și cu toată dragostea și respectul! Familie pentru totdeauna”, a scris ea pe rețelele de socializare.

La descrierea postării pe care a făcut-o pe contul ei de Instagram, Amy le cere celor din presă care află această veste să le respecte decizia de a păstra discreția. Ea a cerut să le fie respectată intimitatea și va continua să se focuseze pe proiectele ei și pe creșterea fiului său, Gene.

Recent, actrița a surprins pe toată lumea cu apariția ei după ce slăbit considerabil. Cu un nou aspect fizic, de parcă s-ar pregăti pentru un nou rol, Amy a renunțat și la verighetă.

Vedeta se preocupă acum și de aspectul ei fizic, încercând să se păstreze în formă după ce mai mulți ani a luptat cu kilogramele în plus. Ea a devenit mamă în 2019, iar acum se bucură din plin de experiența inedită de a-l crește pe fiul lor, Gene, în vârstă de 6 ani, care îi aduce bucurie în fiecare zi.

Amy s-a remarcat în mai multe roluri notabile, precum miniseria „Trainwreck”, „Kinda Pregnant”, „Expecting Amy”, „Life & Beth” și „Amy Schumer Learns to Cook”, pentru care a colaborat cu soțul ei, bucătar de meserie, în dezvoltarea proiectului.

