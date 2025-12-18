Antena Căutare
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard în battle-ul opt și record de punctaje maxime

Ieri seară, echipa condusă de Chef Richard Abou Zaki a obținut o frumoasă victorie la cel de-al optulea battle, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider de audiență atât la nivel comercial, cât și urban.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 13:12 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 13:17
Echipa condusă de Chef Richard Abou Zaki a obținut o frumoasă victorie la cel de-al optulea battle | Antena 1

Seara a culminat cu o probă individuală care i-a impresionat pe Chefi, nivelul ridicat al preparatelor prezentate de concurenți aducând un număr record de punctaje maxime.

Chefi la cuțite, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:52, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 23.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.2 puncte de rating și 21.1% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.6 puncte de rating și 17.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.0 puncte de rating și 15.8% cotă de piață.

În minutul de aur 21:52, aproape 1.2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite

Ce s-a întâmplat în battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite

Cel de-al optulea battle a venit la pachet cu o provocare grea: roata nebună a ingredientelor. Astfel, echipa verde a avut de integrat în același preparat șorici, pudră de măsline și rahat, echipa bordo a fost nevoită să combine limba de rață cu bame și pudră de măsline, echipa galbenă a avut un mix de rahat, pudră de măsline și lavandă, iar echipa albastră a lucrat cu fasole roșie, boabe de porumb prăjite și fuctul dragonului.

Mixurile dificile de ingrediente s-au dovedit cu atât mai complicate atunci când Chef Richard Abou Zaki a aruncat în luptă amuleta care i-a dat puterea de a alege pentru celelalte echipe concurenții care să decidă meniul.

Astfel, Ana Solonari de la tunicile galbene, Lorin Schebor din tabăra bordo și Iuliana Munteanu, concurenta lui Chef Orlando Zaharia, au decis pentru echipele lor ce preparate vor găti. Și ca și când aceste condiții nu ar fi fost suficiente pentru a îngreuna misiunea concurenților, Chef Orlando a folosit amuleta care a impus adversarilor să comunice exclusiv în limba engleză pe parcursul sesiunii de gătit, crescând nivelul stresului, dar aducând și multe momente de umor.

Verdictul de la finalul battle-ului a venit cu un scor istoric pentru competitorii conduși de Chef Richard Abou Zaki, care au învins cu opt farfurii. Proba individuală eliminatorie care a urmat a marcat, de asemenea, o premieră: pentru prima dată în istoria show-ului culinar s-au obținut trei punctaje maxime. Ștefana Mercori, din echipa lui Chef Ștefan Popescu, Diana Andreescu, concurenta lui Chef Alexandru Sautner, și Bogdan Panaite, din tabăra lui Chef Orlando Zaharia, au obținut 20 de puncte pentru preparatele lor.

La finalul serii, tunicile bordo au pierdut un om, Lorin Schebor părăsind concursul cu cel mai mic punctaj. Duminica aceasta, de la ora 20:00, Chefi la cuțite continuă în forță cu penultimul battle al sezonului 16.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

