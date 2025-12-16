Rezultatele necropsiei după deshumarea regretatei Rodica Stănoiu. Care e concluzia medicilor legiști

Antena Căutare
Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 14:17 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 15:12
Medicii legiști au dezvăluit care e rezultatul necropsiei făcute în dosarul de moarte suspectă al Rodicăi Stănoiu.

Ieri trupul Rodicăi Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a fost deshumat la cererea rudelor.

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a decedat pe 3 decembrie, la vârsta de 86 ani și a fost înmormântată pe 5 decembrie. Rudele și apropiații Rodicăi Stănoiu au aflat că aceasta era căsătorită de 5 ani cu un tânăr în vârstă de 33 ani și au cerut deshumarea trupului ei pe motiv pe moartea suspectă.

Care a fost concluzia medicilor legiști după necropsie

Prietenele apropiate ale Rodicăi Stănoiu au relatat că aceasta s-a căsătorit în secret la Paris cu Marius Calotă, un bărbat cu 50 ani mai tânăr decât ea, și ele aveau motive să creadă că acesta ar fi putut încerca să o escrocheze.

Ba mai mult, rudele au crezut chiar că tânărul ar putea avea vreo legătură cu moartea regretatului ministru al Justiției.

Citește și: Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat

După ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov s-a autosesizat în cazul morții suspecte al Rodicăi Stănoiu ieri a avut loc deshumarea, la 12 zile de la moartea ei.

Procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Obregia și Floreasca. Înainte de a deceda, cu doar câteva zile, Rodica Stănoiu ar prezentat semne de lovituri în zona ochilor și a capului, pe timpul internării sale la spitalul Alexandru Obregia. Medicii care s-au ocupat de cazul ei nu au sesizat poliția, iar la scurt timp aceasta a fost externată pe semnătura soțului ei.

Primele rezultate ale necropsiei, după analiza medicilor legiști, arată că „Nu există nimic care să indice o suspiciune de agresiune. Procurorul de caz va decide ce se va întâmpla mai departe cu ancheta, deschisă pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic”, după cum au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Pe trupul Rodicăi Stănoiu nu au fost descoperite leziuni care să fi avut legătură cu decesul fostului ministru al Justiției. Prin urmare, raportul legiștilor a arătat că moartea Rodicăi Stănoiu nu a fost una violentă. În prezent, legiștii încă așteaptă rezultatele examenului toxicologic

Pe data de 30 septembrie, Rodica Stănoiu a fost internată la spitalul Floreasca până la data de 3 octombrie, din cauza unui traumatism cerebral minor și fracturi costale minore survenite din cauza unei căzături. Aceasta suferea de Alzheimer, demență și avea și afecțiuni cardiace. După ce a fost externată de la Florească, fostul ministru al Justiției a fost apoi internată la spitalul Alexandru Obregia, chiar cu câteva zile înainte de a deceda.

Ea a fost externată din spital pe semnătura soțul ei, Marius Calotă, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea. La scurt timp de la externare, Rodica Stănoiu s-a stins din viață.

Citește și: Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pe motiv de moarte suspectă. Ce se întâmplă și ce au decis rudele

