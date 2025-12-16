Antena Căutare
Home News Religie Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfântul Daniel. Ce se urează pe 17 decembrie în fiecare an

Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfântul Daniel. Ce se urează pe 17 decembrie în fiecare an

Sfântul Daniel este sărbătorit în fiecare an pe data de 17 decembrie. Iată ce urari frumoase am pregătit pentru această ocazie specială!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 16:06 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 17:26
Galerie
Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfântul Daniel | Shutterstock.com

Sfântul Proroc Daniel este prăznuit în fiecare an pe data de 17 decembrie, atunci când mii de români își serbează onomastica cu mare bucurie în suflet, iar credincioșii înalță rugăciuni către cer și fac urări speciale pentru cei mai importanți prieteni și apropiați.

Citește și: Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet

Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfântul Daniel. Ce se urează pe 17 decembrie în fiecare an

În această zi specială, românii își amintesc atât de Sfântul Daniel, cât și de cei trei tineri, Anania, Azaria și Misail, cei aruncați în cuptorul din Babilon care nu au fost atinși de focul preschimbat în rouă datorită credinței lor.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Daniel este recunoscut pentru înțelepciunea, credința și smerenia de care a dat dovadă în timpul exilului babilonian, chiar dacă a fost supus unor încercări grele care ar fi putut să îi aducă sfârșitul.

Fiind unul dintre cei mai cunoscuți profeți din Vechiul Testament, el reprezintă și un simbol al curajului, devotamentului și al credinței autentice, dar și octrotitorul celor care au emigrat sau au fost duși în exil.

Citește și: Rugăciune pentru alinarea sufletului. Rostește-o și îți vei recăpăta liniștea

Românii îl prăznuiesc pe Sfântul Proroc Daniel în fiecare an și îi sărbătoresc pe cei care îi poartă numele, transmițându-le unele dintre cele mai frumoase urări și mesaje care ajung rapid la inimile sărbătoriților.

Mesaje speciale pentru Sfântul Daniel

Fie că vrei să transmiți un mesaj deosebit unui prieten sau unui coleg, fii atent întotdeauna să alegi ceva potrivit.

Iată câteva exemple de urări:

„La mulți ani de Sfântul Daniel! Fie ca bunătatea și lumina sufletului tău să strălucească mereu, iar toate dorințele tale să devină realitate!”;

„Fie ca Sfântul Daniel să te călăuzească mereu și să-ți aducă pace și binecuvântare în viața ta. La mulți ani binecuvântați!”;

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros la mulți ani, multă sănătate, realizări și tot ce vă dorinți alături de cei dragi!”;

„De Sfântul Daniel îți doresc ca viața ta să fie plină de surprize frumoase! La mulți ani!”;

„Sper ca în această zi specială, Sfântul Daniel să îți aducă în suflet bucurie, speranță și multă liniște. La mulți ani!”.

Citește și: Rugăciunea mamei pentru fiică. Rostește-o în fiecare zi dacă ești mamă de fată

Urări speciale pentru cei care poartă numele de Daniel/Daniela

„Daniel, să ai o zi de neuitat, plină de surprize și bucurii! Fie ca binecuvântarea Sfântului Daniel să-ți lumineze calea în fiecare zi. La mulți ani!”;

„Cu ocazia zilei onomastice, îți doresc să ai parte de sănătate, credință neclintită și bucurii care să-ți lumineze sufletul. La mulți ani, Daniel!”;

„La mulți ani, Daniel! Fie ca această zi să-ți aducă liniște, bucurie și multe zâmbete! Să ai parte de sănătate, noroc și împliniri pe toate planurile!”;

„Sărbătoare mare pentru toți Danielii și Danielele din viața noastră! La mulți ani frumoși și binecuvântați!”;

„Daniela, fie ca harul Sfântului al cărui nume îl porți să te însoțească mereu și să-ți aducă liniște și speranță. La mulți ani binecuvântați!”;

„Draga mea Daniela, îți doresc ca Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească mereu, iar viața ta să fie plină de momente frumoase și binecuvântate! La mulți ani fericiți!”.

Citește și: Rugăciune puternică pentru Noul An. Ce rugăciune se rostește la început de an pentru împlinirea dorințelor și spor în casă

Icoana Sfântului Daniel și o urare de la mulți ani cu ocazia prăznuirii acestuia
+10
Mai multe fotografii

*Acest articol a fost realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce să faci și să nu faci pe 7 decembrie
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce să faci și să nu faci pe 7 decembrie
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Nicolae. Ce cuvinte se înalță către cer în seara de 6 decembrie
Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Nicolae. Ce cuvinte se înalță către cer în seara de 6...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x