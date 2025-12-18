Un nou scandal în lumea modei. Ce gest a făcut-o pe Miss Finlanda să-și piardă coroana. Cum se apără tânăra

Concursurile de frumusețe sunt și pline de controverse și drame. Iată ce gest a dus la retragerea titlului de Miss Finlanda.

Sarah Dzafce a reprezentat Finlanda la Miss Univers 2025, clasându-se printre finaliste. Tinerei de 22 de ani i-a fost retras titlul onorific, după ce o fotografie cu aceasta a devenit virală.

Gestul lui Sarah Dzafce care a lăsat-o fără coroana de Miss Finlanda

La finalul lunii noiembrie, o fotografie cu Sarah a făcut mai întâi înconjurul Finlandei, ca mai apoi să depășească granițele țării. Oficialii au decis să îi retragă titlul de Miss Finlanda tinerei.

În fotografia respectivă, Sarah pare a fi într-un restaurant și face un gest pe care cei mai mulți l-au considerat rasist. Ea își trage de colțurile ochilor spre exterior, iar în descriere este menționat: „Când mănânci cu un chinez.”

Fotografia a fost ștearsă la scurt timp după izbucnirea scandalului.

Gestul este considerat unul lipsit de respect pentru cultura asiatică, precum și rasist.

În ciuda faptului că Sarah Dzafce a publicat pe 8 decembrie un mesaj în care își cere scuze că le-a cauzat oamenilor o suferință, oficialii finlandezi ai concursului de frumusețe i-au luat titlul.

Prim-minsitrul Petteri Orpo a declarat că gestul a fost unul „prostesc” și a atras atenția asupra faptului că a știrbit imaginea țării, conform unei surse.

Cu toate acestea, au fost și politicieni, precum Juho Eerola și Kaisa Garedew, care au susținut că tânăra a fost mult prea aspru pedepsită și au postat la rândul lor o imagine în care îi imită gestul. Ulterior, au șters fotografiile respective, în urma criticilor primite. De asemenea, cei doi pot fi sancționați de partidul din care fac parte în urma acestor acțiuni.

Sarah Dzafce a susținut că nu a dorit să își bată joc de nimeni și că postarea a avut de fapt legătură cu o durere de cap pe care o avea în timpul cinei respective. Totodată, a menționat faptul că descrierea postării a fost scrisă de un prieten, fără permisiunea ei.

Un rezident japonez în Finlanda a demarat o petiție, semnată deja de 7.000 de persoane, cerând deschiderea unei investigații în privința discriminării împotriva persoanelor asiatice.