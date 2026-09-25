În ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, fetele au avut ocazia să decidă soarta lui Patrick, dar și să propună

În cea de-a șasea gală a emisiunii Mireasa, din data de 25 septembrie 2026, Simona Gherghe a oferit concurentelor din show să decidă soarta lui Patrick, concurentul cu cel mai mic punctaj obținut la cursa de eliminare în care a fost cu Bogda. Ulterior, fetele au avut de luat o altă decizie importantă.

Descoperă în rândurile de mai jos ce concurent a fost eliminat la Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Concurentele din casa Mireasa au decis soarta lui Patrick! Ce concurent a fost eliminat în gala din 25 septembrie 2026

În ediția din 25 septembrie 2026 a show-ului Mireasa, din programul TV al Antenei 1, concurentele au decis soarta lui Patrick. Acestea au luat decizia ca acesta să rămână în competiție. În plus, a urmat un vot important, ce a decis ce concurent a fost eliminat în cea de-a șasea gală.

Irina l-a votat pe Ionuț : „Nu are interacțiune cu vreo dată”

Andreea l-a ales pe Cristian: „Nu are nicio interacțiune cu vreo fată din casă”

Veronica l-a votat pe Cristian: „Nu interacționează cu nimeni și nici nu am înțeles ce fel de persoană este”

Paula votează pe Ionuț: „Știe că are porbleme de sănătate și mă gândesc că ar fi ajutat afară”

Maria îl votează pe Ionuț: „Nu se simte bine în ultima perioadă și nu se simte atras de vreo fată”

Claudia îl votează pe Ionuț: „L-am văzut că nu se simte bine și că nu a interacționat cu nicio fată”

Anne-Mary l-a votat tot pe Ionuț: „L-am văzut că nu se simte bine, că deseori stă singur când sunt uși deschise și că nu a interacționat cu nicio fată”

Astfel, concurentul eliminat a fost Ionuț.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.