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Concurentele din casa Mireasa au decis soarta lui Patrick! Ce concurent a fost eliminat în gala din 25 septembrie 2026

În ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, fetele au avut ocazia să decidă soarta lui Patrick, dar și să propună

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 15:36 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 16:19
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În cea de-a șasea gală a emisiunii Mireasa, din data de 25 septembrie 2026, Simona Gherghe a oferit concurentelor din show să decidă soarta lui Patrick, concurentul cu cel mai mic punctaj obținut la cursa de eliminare în care a fost cu Bogda. Ulterior, fetele au avut de luat o altă decizie importantă.

Descoperă în rândurile de mai jos ce concurent a fost eliminat la Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Concurentele din casa Mireasa au decis soarta lui Patrick! Ce concurent a fost eliminat în gala din 25 septembrie 2026

În ediția din 25 septembrie 2026 a show-ului Mireasa, din programul TV al Antenei 1, concurentele au decis soarta lui Patrick. Acestea au luat decizia ca acesta să rămână în competiție. În plus, a urmat un vot important, ce a decis ce concurent a fost eliminat în cea de-a șasea gală.

Irina l-a votat pe Ionuț : „Nu are interacțiune cu vreo dată”

Andreea l-a ales pe Cristian: „Nu are nicio interacțiune cu vreo fată din casă”

Veronica l-a votat pe Cristian: „Nu interacționează cu nimeni și nici nu am înțeles ce fel de persoană este”

Paula votează pe Ionuț: „Știe că are porbleme de sănătate și mă gândesc că ar fi ajutat afară”

Maria îl votează pe Ionuț: „Nu se simte bine în ultima perioadă și nu se simte atras de vreo fată”

Claudia îl votează pe Ionuț: „L-am văzut că nu se simte bine și că nu a interacționat cu nicio fată”

Anne-Mary l-a votat tot pe Ionuț: „L-am văzut că nu se simte bine, că deseori stă singur când sunt uși deschise și că nu a interacționat cu nicio fată”

Astfel, concurentul eliminat a fost Ionuț.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Bogdan și Patrick, la Mireasa! Ce concurent a fost votat să rămână... Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 25 septembrie ...
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