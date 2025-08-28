Antena Căutare
Eclipsă de Lună pe 7 septembrie. Ce zodii sunt afectate de acest fenomen cosmic

La data de 7 septembrie va avea loc o eclipsă de Lună. Iată cum îi influențează pe nativi.

Publicat: Joi, 28 August 2025, 14:27 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 14:27
Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025 | Shutterstock

Eclipsa de Lună de pe 7 septembrie este unul dintre cele mai importante fenomene astrologice din 2025. Energia acestui fenomen cosmic influențează puternic semnele zodiacale.

Ce nativi sunt vizați în timpul eclipsei de Lună de pe 7 septembrie 2025

Eclipsa de Lună de la începutul lui septembrie vine cu o energie aparte, care poate zdruncina echilibrul din viața multor nativi, conform unei surse. Sunt așteptate transformări atât în plan personal, cât și profesional. Presiunea sub care se simt nativii nu este ceva ușor de dus și nu vine singură, ci cu instabilitate și confuzie.

Fenomenul cosmic este momentul de cotitură în viața multor nativi, este momentul de trezire și de ieșire din zona de confort.

Gemeni

Nativii zodiei Gemeni trec printr-un adevărat test pe 7 septembrie. Posibil să fie momente de criză în relațiile personale, care să le dea o stare de confuzie, mai ales în ceea ce privește prioritățile.

Nici în relațiile de cuplu nu stau mai bine. Cu toate acestea, nu ar trebui să ia decizii pripite, sub impulsul momentului. Eclipsa de Lună îi ajută să aibă revelații importante asupra unor lucruri pe care le-au ignorat în ultimul timp.

În plan profesional se cofruntă cu instabilitate, fie proiecte oprite înainte de termen, fie oferte neașteptate. Pot fi schimbări bruște în direcția lor profesională. Asta înseamnă și un nou drum de parcurs care poate fi extrem de benefic pentru viitorul lor.

Fecioară

Nativii zodiei Fecioară, influențați de eclipsa de Lună, se vor confrunta cu tensiuni ignorate de mai multă vreme. Oboseala acumulată, anxietatea și sentimentul că lucrurile le scapă de sub control îi pot coplești pe acești nativi. Însă nu este momentul să își piardă capul, ci ar putea privi totul ca pe un imbold spre a-și reevalua viața.

Schimbările vin și la locul de muncă, dar și în planul sănătății. Este bine să-și revizuiască și rutina. Este posibil ca unele obiceiuri să îi afecteze mai mult decât își imaginează. Nu este un proces ușor, însă este necesar. Dacă vor reuși să renunșe la ceea ce le face rău, își vor recăpăta frâiele propriei vieți.

Săgetător

Nativii zodiei Săgetător vor avea parte de schimbări în plan financiar și profesional. Este posibil să le iasă în cale o oportunitate deosebită, însă nu vine fără responsabilități pe măsură. Au nevoie de multă răbdare, flexibilitate și o minte ageră.

Eclipsa de Lună vine și cu o schimbare profundă în gândire, li se pot schimba convingerile și chiar planurile de viitor. Este posibil ca drumul de care păreau să fie siguri până acum să nu li se mai pară atât de clar și să facă alegeri diferite decât cele în mod obișnuit. Deși se vor lupta cu senzația de nesiguranță, vor avea parte de libertatea după care tânjeau.

Pești

Nativii zodiei Pești vor trece printr-o furtună emoțională odată cu eclipsa de Lună. Vor duce lupte interioare aprige și se vor simți vulnerabili. Vor suferi în plan sentimental și în relațiile cu apropiații, care par că nu îi înțeleg.

Cu toate acestea, ziua de 7 septembrie vine ca o șansă de eliberare din vechi cutume. Vor avea parte la final de liniștea pe care și-o doreau. Este nevoie însă să renunțe la atașamente toxice și să se concentreze mai mult pe propria persoană.

colaj eclipsă de lună și semne zodicale dispuse în cerc

Aceste patru zodii vor fi date peste cap de eclipsa de Lună de pe 7 septembrie. Cu toate acestea, vor trece peste fenomenul cosmic mai puternice și cu un plan bine pus la punct pentru viitor.

