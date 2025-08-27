Horoscop zilnic 28 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025, a pregătit o mulțime de oportunități și surprize pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Situația financiară le dă mari bătăi de cap celor din zodia Berbec astăzi, 28 august 2025 | Profimedia

Zodiile vor avea parte de o nouă zi plină de provocări joi, 28 august 2025. Astrele anunță schimbări radicale pe plan profesional și personal pentru multe semne zodiacale. Este important ca nativii să fie răbdători și precauți atunci când trebuie să facă o alegere.

Horoscop zilnic joi, 28 august 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 28 august 2025, și ce trebuie să faci în funcție de fiecare zodie pentru a-ți merge bine.

În rândurile de mai jos, a1.ro prezintă previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Articolul continuă după reclamă

Horoscop joi, 28 august 2025 Berbec

Situația financiară le dă mari bătăi de cap celor din zodia Berbec astăzi, 28 august 2025. Astrologii le recomandă nativilor să ceară ajutorul persoanelor dragi dacă au nevoie de sfaturi sau încurajări.

Horoscop joi, 28 august 2025 Taur

Tensiunile își spun cuvântul în viața de cuplu. Taurii vor avea parte de neînțelegeri cu partenerii, motiv pentru care trebuie să își păstreze calmul și să vorbească deschis despre problemele pe care le au. De asemenea, este important ca aceștia să lase orgoliul deoparte.

Citește și: Patru zodii își vor schimba viața din toamna anului 2025. Universul le-a pregătit o surpriză începând cu luna septembrie

Horoscop joi, 28 august 2025 Gemeni

Astrele îi încurajează pe cei din zodia Gemeni să se concentreze doar asupra persoanelor care merită atenția lor. Nativii simt nevoia de echilibru între carieră și viața personală astăzi, potrivit astrology.com.

Horoscop joi, 28 august 2025 Rac

Sunt șanse mari ca Racii să se bucure de momente de liniște alături de familie astăzi, 28 august 2025. A venit momentul ca aceștia să de uitării problemele de zi cu zi și să se relaxeze în compania oamenilor dragi.

Horoscop joi, 28 august 2025 Leu

Leii se gândesc la planurile de viitor. Aceștia își doresc să înceapă un nou proiect pe plan profesional sau personal. Astrologii le recomandă să facă demersuri în acest sens, dar să nu se grăbească.

Horoscop joi, 28 august 2025 Fecioară

Astrele au pregătit o mulțime de surprize pentru cei din zodia Fecioară astăzi, 28 august 2025. Cu puțină inițiativă și ambiție, nativii vor reuși să finalizeze toate proiectele pe care le-au amânat până acum.

Horoscop joi, 28 august 2025 Balanță

Balanțele vor acorda mai multă atenție sănătății și persoanelor importante din viețile lor. Aceste semne zodiacale vor avea ocazia să repare o legătură care s-a pierdut de-a lungul timpului sau chiar să cunoască o persoană specială.

Horoscop joi, 28 august 2025 Scorpion

Tensiunile își spun cuvântul astăzi, 28 august 2025. Cei din zodia Scorpion pot fi implicați într-un conflict mai vechi. Astrologii le recomandă să își păstreze calmul și să trateze situația cu seriozitate.

Horoscop joi, 28 august 2025 Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător vor primi o veste bună. Sunt șanse mari ca aceștia să plece într-o călătorie de muncă sau să facă parte dintr-un nou proiect.

Horoscop joi, 28 august 2025 Capricorn

A venit momentul ca nativii să ia o pauză de la muncă și să se relaxeze. Stresul de zi cu zi își pune amprenta asupra stării de sănătate, iar acest lucru nu trebuie ignorat. Este recomandat ca nativii să se bucure de o plimbare relaxantă, să citească o carte bună sau chiar să iasă în oraș cu prietenii.

Citește și: Zodia care îți frânge mereu inima și trebuie să stai departe de ea! Acest nativ din horoscop îți poate aduce multă suferință

Horoscop joi, 28 august 2025 Vărsător

Astăzi, 28 august 2025, Vărsătorii vor fi puși într-o situație neașteptată. Aceștia trebuie să ia o decizie foarte importantă pe plan profesional. Oportunitățile vin din toate părțile, iar aceștia trebuie să facă alegerea potrivită.

Horoscop joi, 28 august 2025 Pești

Cei din zodia Pești au ocazia să se bucure, în sfârșit, de liniște pe toate planurile. Aceștia vor simți cum armonia intră în casa lor, dar și la locul de muncă.