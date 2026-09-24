La începutul toamnei, cei mai mulți oameni caută metode pentru a atrage prosperitatea și a reînnoi energia din locuință. Potrivit regulilor Feng Shui, una dintre cele mai simple și eficiente modalități este să îndepărtezi din casă obiectele care ar favoriza energia stagnantă.

Ce trebuie să scoți din casă la începutul toamnei, potrivit regulilor Feng Shui. Obiectele care ar favoriza energia stagnantă | Shutterstok

Toamna aduce cu frunzele sale, aromele bogate și cu schimbarea lentă a naturii un farmec aparte și o introspecție, care pot fi reflectate și în locuința ta, potrivit regulilor Feng Shui.

Curățenia de toamnă nu trebuie să se facă neapărat cu scop estetic, ci se poate transforma într-un adevărat ritual de împrospătare a energiei locuinței. Atunci când casa este dezordonată și aglomerată cu obiecte inutile, energia poate deveni stagnantă, provocând oboseală, iritabilitate și chiar blocaje financiare.

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Ce obiecte trebuie să scoți din casă la începutul toamnei, potrivit regulilor Feng Shui

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Potrivit regulilor Feng Shui, la începutul toamnei trebuie să scoți din casă obiectele stricate, plantele uscate, precum și hainele și lucrurile vechi, pe care nu le-ai mai folosit de câțiva ani și care stau aruncate pe rafturi ori prin dulapuri, potrivit unei surse.

Astfel, printre obiectele care favorizează energia stagnantă și trebuie eliminate din casă se numără vesela ciobită și electrocasnicele stricate. În tradiția Feng Shui, bucătăria este în strânsă legătură cu prosperitatea. Farfuriile crăpate, cănile ciobite sau aparatele care nu mai funcționează, dar continuă să fie depozitate în casa ta, blochează abundența, potrivit unei surse.

Plantele uscate și bolnave, precum și florile ofilite, simbolizează și ele energie stagnantă și lipsa de viață. Le poți înlocui cu plante noi, verzi și sănătoase, care stimulează vitalitatea.

Pentru că toamna este momentul ideal să îți sortezi garderoba, tradiția Feng Shui încurajează să arunci ori să donezi hainele și încălțămintea pe care nu le mai porți. Strângerea pieselor vestimentare vechi sau care nu îți mai vin favorizează un atașament nesănătos față de trecut, potrivit evambient.ro.

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Tot în categoria obiectelor care trebuie eliminate din casă la început de toamnă intră și lucrurile care îți trezesc amintiri neplăcute. Scrisorile, cadourile care nu-ți mai plac, pozele sau lucrurile care îți trezesc un sentiment de tristețe trebuie scoase din spațiul personal pentru a favoriza vindecarea emoțională și pentru a elibera energia care stagnează, conform unei surse.

De asemenea, nu uita de lucrurile depozitate sub pat sau prin colțurile îndepărtate din dulapuri și cămară. Spațiul de sub pat trebuie să rămână complet gol pentru ca energia să circule în timp ce dormi. Obiecte depozitate acolo, precum cutii, saci, pantofi și valize îți pot afecta calitatea somnului, notează craftmystic.ro.

Nu în ultimul rând, nu uita de curățenia în casă. Conform principiilor Feng Shui, curățarea pantofilor, eliberarea holului, ștergerea geamurilor și a prafului permite spațiului de locuit să primească oportunități noi.

Totodată, aerisește periodic în casă, arde rozmarin sau salvie și bate ușor din palme în colțurile camerelor pentru a îndepărta energia stagnantă, potrivit viataverdeviu.ro.