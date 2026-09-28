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Un laureat Nobel avertizează că omenirii i-ar mai putea rămâne doar 35 de ani. Calculul din spatele scenariului sumbru

Unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni ai lumii lansează un avertisment îngrijorător cu privire la viitorul omenirii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 09:09 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 09:41
Un laureat Nobel avertizează că omenirii i-ar mai putea rămâne doar 35 de ani | Profimediaimages.ro
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David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, susține că riscul unui război nuclear a devenit atât de mare încât, potrivit propriei sale estimări, un orizont de aproximativ 35 de ani devine relevant pentru evaluarea pericolului.

Cifra a atras atenția internațională, însă nu reprezintă o predicție potrivit căreia omenirea va dispărea peste exact 35 de ani. În spatele ei se află un calcul probabilistic pornit de la riscul anual de război nuclear pe care fizicianul îl estimează la aproximativ 2%. David Gross și-a explicat raționamentul într-un interviu acordat www.scientificamerican.com, iar despre același scenariu a vorbit și într-un interviu pentru www.livescience.com.

Cine este David Gross, laureatul Nobel care a făcut avertismentul

David J. Gross este un fizician teoretician american și unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Fizică din 2004. Potrivit www.nobelprize.org, Gross a primit premiul alături de H. David Politzer și Frank Wilczek „pentru descoperirea libertății asimptotice în teoria interacțiunii tari”.

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Descoperirea lor a avut un rol important în dezvoltarea cromodinamicii cuantice, teoria care descrie interacțiunea dintre quarcuri și gluoni. În 2026, Gross a atras însă atenția nu printr-o nouă teorie despre particulele elementare, ci prin avertismentele sale legate de armele nucleare și de riscurile pe care acestea le reprezintă pentru civilizație.

De unde vin cei 35 de ani despre care vorbește David Gross

Într-un interviu publicat de www.scientificamerican.com, Gross a amintit estimările unor experți din secolul XX potrivit cărora exista un risc anual de aproximativ 1% pentru declanșarea unui război nuclear.

Fizicianul consideră că situația internațională actuală este mai periculoasă și estimează, în mod personal, că riscul ar putea fi în prezent de aproximativ 2% pe an. El a invocat, printre altele, deteriorarea sistemului de control al armamentului nuclear, proliferarea armelor și existența unor conflicte în care sunt implicate state care dețin arme nucleare.

Pornind de la ipoteza unui risc anual constant de 2%, Gross ajunge la un interval de aproximativ 35 de ani: „Pericolul unui război nuclear vă lasă aproximativ 35 de ani”, a declarat David Gross pentru www.livescience.com. Fizicianul a precizat în același interviu că este vorba despre o estimare aproximativă, nu despre un calcul riguros al momentului în care ar urma să se producă un război nuclear.

Cum funcționează, de fapt, calculul celor 35 de ani

Un risc de 2% într-un singur an poate părea redus. Problema apare atunci când aceeași probabilitate este aplicată succesiv, timp de mai multe decenii. Dacă presupunem, strict matematic, că în fiecare an există independent un risc constant de 2%, probabilitatea ca evenimentul să NU se producă într-un anumit an este de 98%. După 35 de ani, probabilitatea ca el să nu se fi produs în niciunul dintre acești ani este:

0,98 la puterea 35 ≈ 49,3%

În consecință, probabilitatea cumulată ca evenimentul să se fi produs cel puțin o dată în cei 35 de ani ar fi de aproximativ:

100% - 49,3% = 50,7%

Acesta este motivul pentru care apare cifra de aproximativ 35 de ani. Gross compară ideea cu „timpul de înjumătățire” folosit în fizică pentru dezintegrarea radioactivă: un eveniment cu probabilitate relativ mică într-un interval scurt poate acumula o probabilitate mult mai mare pe măsură ce timpul trece.

Înseamnă asta că omenirea va dispărea peste 35 de ani?

Nu. Afirmația nu reprezintă o prognoză științifică potrivit căreia omenirea are o dată de expirare și nici nu demonstrează că un război nuclear se va produce până în 2061.

Calculul depinde în totalitate de ipoteza inițială: presupunerea lui David Gross că riscul anual de război nuclear este de aproximativ 2%. Chiar Gross spune pentru www.livescience.com că procentul de 2% nu este o estimare riguroasă și că și-ar dori să existe o evaluare solidă a acestui risc.

Mai mult, riscul real nu trebuie să rămână constant de la un an la altul. El poate crește sau scădea în funcție de conflictele internaționale, tratatele dintre state, sistemele de avertizare, deciziile politice și măsurile de control al armamentului.

Prin urmare, cei 35 de ani trebuie înțeleși ca o modalitate prin care fizicianul încearcă să ilustreze consecințele acumulării unui risc anual, nu ca o dată stabilită pentru dispariția omenirii.

De ce crede David Gross că riscul unui război nuclear a crescut

Gross susține că situația s-a deteriorat față de perioada în care riscul anual era estimat la aproximativ 1%. În interviul acordat www.scientificamerican.com, fizicianul vorbește despre slăbirea sistemului internațional de control al armamentului, despre proliferarea nucleară și despre conflictele în care sunt implicate puteri nucleare. În opinia sa, toate acestea justifică folosirea unei estimări mai ridicate pentru riscul actual.

Avertismentul său se înscrie într-o preocupare mai amplă a comunității științifice față de armele nucleare. Gross s-a implicat și în inițiative ale laureaților Nobel pentru reducerea riscului unui război nuclear.

Ce spune fizicianul despre șansele de a trăi încă 50 de ani

David Gross a folosit o formulare și mai puternică atunci când a fost întrebat despre progresele pe care fizica le-ar putea face în următoarele cinci decenii: „Șansele să mai trăiești încă 50 de ani sunt foarte mici”, a declarat el pentru www.livescience.com, legând afirmația de propriul scenariu privind riscul nuclear. Gross a explicat că un risc anual mic nu trebuie ignorat tocmai pentru că acesta se acumulează în timp.

David Gross spune că scenariul poate fi schimbat

Mesajul laureatului Nobel nu este că dispariția omenirii ar fi inevitabilă. Dimpotrivă, Gross insistă că riscul poate fi redus. În interviul acordat www.scientificamerican.com, el arată că scăderea probabilității anuale ar modifica radical perspectiva pe termen lung.

Fizicianul vorbește despre necesitatea unor măsuri internaționale de reducere a riscului nuclear și despre reluarea dialogului dintre state. În discuția cu www.livescience.com, Gross amintește și Nobel Laureate Assembly for the Prevention of Nuclear War, organizată la Chicago, unde au fost discutate măsuri prin care statele ar putea reduce riscul folosirii armelor nucleare.

Ideea centrală a avertismentului său este, astfel, că un risc aparent mic devine mult mai important atunci când este proiectat pe perioade lungi de timp. Cifra de 35 de ani nu trebuie interpretată ca o numărătoare inversă până la dispariția omenirii, ci ca rezultatul unui scenariu ipotetic construit de David Gross pentru a arăta cât de repede se poate acumula un risc anual de 2%.

Citește și: Data dispariției oamenilor, calculată cu o precizie de 95%. Când cred experții că va avea loc sfârșitul speciei noastre

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