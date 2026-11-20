Horoscop de weekend, 21–22 noiembrie 2026: află ce le rezervă astrele celor 12 zodii în dragoste, bani, carieră și planuri de viitor, odată cu intrarea Soarelui în Săgetător.

Weekendul 21–22 noiembrie 2026 vine cu o schimbare de energie astrală, odată cu trecerea Soarelui din Scorpion în Săgetător.

Dacă prima parte a perioadei invită la introspecție, răbdare și clarificări emoționale, duminică aduce mai mult optimism, dorință de aventură și deschidere către noi oportunități.

Horoscop weekend 21–22 noiembrie 2026

Luna în Berbec susține inițiativa, curajul și independența, însă anumite influențe astrale îndeamnă la prudență în relații și în privința finanțelor. Comunicarea și planurile sentimentale pot deveni mai fluide, iar weekendul este potrivit pentru reorganizare, întâlniri cu cei dragi și stabilirea unor obiective noi.

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Berbec

Sâmbătă ai mai multă energie, curaj și dorință de a lua inițiativa. Este un moment bun să te ocupi de planurile personale, însă nu te grăbi în deciziile legate de bani sau relații. Răbdarea te poate ajuta să eviți tensiunile. Spre finalul zilei, atmosfera devine mai optimistă, iar generozitatea și apropierea de cei dragi îți aduc bucurie. Duminică poți începe să conturezi planuri noi.

Taur

Weekendul te îndeamnă să fii pragmatic și să îți prioritizezi obiectivele. Pot apărea preocupări legate de bani, carieră sau stabilitate, iar disciplina te ajută să faci pași concreți. Evită promisiunile pe care nu le poți susține și nu lua decizii impulsive. Ai nevoie de liniște, dar și de timp pentru lucrurile care îți oferă siguranță.

Gemeni

Comunicarea și relațiile cu ceilalți sunt favorizate. Weekendul poate aduce conversații interesante, întâlniri plăcute și vești care îți schimbă perspectiva asupra unei situații. Este un moment bun să colaborezi, să îți exprimi ideile și să petreci timp cu prietenii. O discuție sinceră poate clarifica o problemă mai veche.

Rac

Ai nevoie să îți recapeți echilibrul emoțional și să lași în urmă tensiunile acumulate. Weekendul îți oferă ocazia să te odihnești, să te apropii de oamenii în care ai încredere și să îți organizezi prioritățile. Nu îți ignora nevoile și nu te implica în conflicte care nu te privesc. Momentele petrecute acasă îți pot reda liniștea.

Leu

Motivația și dorința de afirmare cresc, mai ales duminică, odată cu intrarea Soarelui în Săgetător. Weekendul este potrivit pentru planuri creative, activități care îți fac plăcere și experiențe noi. Sâmbătă, încearcă să îți canalizezi energia cu atenție, fără să forțezi lucrurile. O întâlnire sau o conversație îți poate reda entuziasmul.

Fecioară

Pragmatismul te ajută să faci ordine în planurile personale și profesionale. Weekendul este favorabil organizării, analizării bugetului și stabilirii unor obiective realiste. Nu trebuie să rezolvi totul dintr-odată. Acordă-ți timp pentru odihnă și pentru activitățile care îți oferă confort. Unele lucruri se vor clarifica dacă nu le grăbești.

Balanță

Relațiile, prieteniile și colaborările ocupă un loc important în acest weekend. Poți avea parte de întâlniri plăcute, discuții constructive și momente în care simți că ești înțeles. Este o perioadă bună pentru reconciliere, pentru a lămuri neînțelegeri și pentru a petrece timp cu persoanele importante din viața ta. Fii deschis la perspective diferite, arată Yourtango.com.

Scorpion

Pe măsură ce sezonul Scorpionului se apropie de final, simți nevoia să renunți la anumite tensiuni și să privești lucrurile cu mai multă detașare. Weekendul te ajută să îți clarifici sentimentele și să îți regăsești echilibrul. Nu te agăța de situații care nu mai pot fi schimbate. Odihna și sinceritatea te pot ajuta să începi o etapă nouă.

Săgetător

Duminică, Soarele intră în zodia ta și marchează începutul unei perioade în care optimismul, dorința de explorare și planurile de viitor devin mai puternice. Weekendul este potrivit pentru idei noi, călătorii, studiu și experiențe care te scot din rutină. Sâmbătă, evită să îți asumi prea multe responsabilități deodată. Lasă entuziasmul să fie însoțit de realism.

Capricorn

Weekendul te îndeamnă să îți păstrezi disciplina și să te concentrezi pe lucrurile care contează cu adevărat. Pot apărea idei legate de carieră, bani sau proiecte pe termen lung. Nu este nevoie să faci schimbări radicale, ci să construiești pas cu pas. Acordă atenție și vieții personale, pentru că timpul petrecut cu cei apropiați te poate ajuta să îți recapeți energia.

Vărsător

Prietenii, conexiunile sociale și proiectele de grup îți pot aduce satisfacții în acest weekend. Ai șansa să porți discuții interesante, să primești susținere sau să descoperi o idee care merită dezvoltată. Nu te izola și profită de oportunitățile de a cunoaște oameni noi. Duminică este o zi potrivită pentru planuri de viitor și activități spontane.

Pești

Weekendul te invită să îți asculți intuiția, dar și să îți protejezi energia. Ai nevoie de momente de liniște, de odihnă și de conversații sincere cu oamenii apropiați. O situație care te-a preocupat în ultima perioadă poate începe să se limpezească. Nu lua decizii importante sub impulsul emoțiilor și oferă-ți timp să înțelegi ce îți dorești cu adevărat.