Mireasa, sezon 14. Cine este Emanuel Panait. Tânărul a avut 2 relații serioase până la 29 de ani: „Prima mi-a mâncat ficații”

Telespectatorii Mireasa au vizionat cartea de vizită a lui Emanuel Panait în emisia live de pe 19 august 2026. Tânărul se descrie ca fiind onest și spontan.

Emanuel Panait, 29 de ani, este din Călărași, dar de șase ani locuiește în București. Tânărul lucrează ca dispecer internațional de mărfuri. Ar vrea să-și deschidă propria firmă, deoarece consideră că e bun în ceea ce face. Crede că este delăsător, mână largă și că pune prea mult suflet unde nu e cazul.

Tânărul a precizat că a fost crescut de bunici și că părinții nu s-au înțeles bine și au divorțat acum 6 ani. Divorțul părinților a fost ca o eliberare pentru Emanuel.

Cine este Emanuel Panait din sezonul 14 Mireasa. Tânărul a avut 2 relații serioase până la 29 de ani: „Prima iubită mi-a mâncat ficații”

Până la 29 de ani a avut 2 relații: una de 2 ani și una de 5 ani.

Despre prima lui iubire a spus că „i-a mâncat ficații”. „Era de la mine din Călărași, eu stăteam în București la Facultate, am început să primesc mesaje: vezi că e cu nu știu cine. Am iertat-o, a durat 2 ani relația, mi-a plăcut foarte mult de ea. Am zis că o să uit și o să trăim fericiți, dar nu a fost așa”, a spus Emanuel.

În cea de-a doua relație, Emanuel a spus că nu a avut suficienți bani pentru cadouri și vacanțe, așa că a făcut împrumuturi pe firma de transport pe care o deținea și a ajuns în faliment.

Fata ideală pentru Emanuel ar fi blondă, ochi albaștri, slăbuță și cu forme. Vârsta ideală ar fi între 23 și 34.

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