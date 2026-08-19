Mireasa, sezon 14. Cine este Emanuel Panait. Tânărul a avut 2 relații serioase până la 29 de ani: „Prima mi-a mâncat ficații”

Emanuel Panait, 29 de ani, este din Călărași, dar de șase ani locuiește în București. Tânărul lucrează ca dispecer internațional de mărfuri. Ar vrea să-și deschidă propria firmă, deoarece consideră că e bun în ceea ce face. Crede că este delăsător, mână largă și că pune prea mult suflet unde nu e cazul.
Tânărul a precizat că a fost crescut de bunici și că părinții nu s-au înțeles bine și au divorțat acum 6 ani. Divorțul părinților a fost ca o eliberare pentru Emanuel.
Cine este Emanuel Panait din sezonul 14 Mireasa. Tânărul a avut 2 relații serioase până la 29 de ani: „Prima iubită mi-a mâncat ficații”
Până la 29 de ani a avut 2 relații: una de 2 ani și una de 5 ani.
Despre prima lui iubire a spus că „i-a mâncat ficații”. „Era de la mine din Călărași, eu stăteam în București la Facultate, am început să primesc mesaje: vezi că e cu nu știu cine. Am iertat-o, a durat 2 ani relația, mi-a plăcut foarte mult de ea. Am zis că o să uit și o să trăim fericiți, dar nu a fost așa”, a spus Emanuel.
În cea de-a doua relație, Emanuel a spus că nu a avut suficienți bani pentru cadouri și vacanțe, așa că a făcut împrumuturi pe firma de transport pe care o deținea și a ajuns în faliment.
Fata ideală pentru Emanuel ar fi blondă, ochi albaștri, slăbuță și cu forme. Vârsta ideală ar fi între 23 și 34.
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