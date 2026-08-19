Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț, cartea de vizită! Fostul concurent Survivor este pregătit să își găsească jumătatea

Ediția din 19 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Un nume bine cunoscut din lumea reality show-urilor pășește în casa Mireasa! Andrei Beleuț, originar din Pitești, vine pregătit pentru o nouă aventură intensă, de această dată în căutarea dragostei adevărate. În acest clip, descoperim cartea de vizită a lui Andrei Beleuț! Cunoscut publicului pentru participarea și dârzenia arătată în competiția Survivor, piteșteanul își deschide sufletul și vorbește despre experiența sa de viață.

Miercuri, 19.08.2026, 15:18