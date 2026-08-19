Mireasa, sezonul 14. Mărturisiri dureroase! Maria rupe tăcerea despre trădarea din ultima relație

Ediția din 19 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Maria face dezvăluiri zguduitoare și extrem de personale despre experiențele dificile prin care a trecut în viața amorosă! Într-un moment de maximă sinceritate, aceasta își deschide sufletul și povestește despre detaliile dureroase din ultima sa relație. Maria vorbește despre clipa în care a aflat că a rămas însărcinată în același timp cu o altă fată din viața fostului partener.

Miercuri, 19.08.2026, 14:55