Experții trag un semnal de alarmă după ce băuturile îndulcite cu zahăr au fost asociate cu un risc crescut de cancer de stomac pentru prima dată.

Dovezile sugerează că aproximativ 2 treimi dintre adulții americani consumă cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr în fiecare zi, iar majoritatea copiilor din SUA fac același lucru.

Această obișnuință zilnică ar putea crește semnificativ riscul de cancer, sugerează o nouă cercetare, scrie Science Alert.

Într-o analiză publicată în Gastro Hep Advances, cercetătorii au descoperit că persoanele care consumau cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr pe zi aveau un risc de aproximativ 2.45 ori mai mare de a dezvolta cancer gastric.

Riscul a fost calculat în comparație cu persoanele care nu consumau niciodată astfel de băuturi.

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Băuturile îndulcite cu zahăr au fost asociate cu un risc crescut de cancer de stomac

„Acesta e primul studiu care demonstrează o asociere între consumul de băuturi îndulcite cu zahăr și cancerul gastric într-o populație din SUA,” susține autorul principal al studiului, gastroenterologul Andrew T. Chan, de la Massachusetts General Hospital.

„Cancerul gastric e a 5-a cauză principală de deces prin cancer la nivel mondial, însă știm foarte puține despre modul în care alimentația ar putea contribui la apariția acestei boli,” a continuat Chan.

Deși până acum legătura dintre cancerul gastric și băuturile îndulcite cu zahăr nu a fost demonstrată definitiv, efectele negative ale acestor băuturi asupra sănătății nu sunt puse la îndoială.

Dovezile asociază băuturile îndulcite cu peste 180.000 de decese anual la nivel mondial, un risc crescut de diabet de tip 2, obezitate și multe alte probleme de sănătate.

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De asemenea, acestea au fost asociate anterior cu apariția cancerului. Inclusiv cancerul de sân, cancerul hepatic și cancerul colorectal, printre alte forme ale bolii.

Experții au investigat în trecut dacă băuturile îndulcite cu zahăr sunt asociate cu cancerul gastric. Însă rezultatele nu au fost concludente, posibil din cauza datelor limitate.

Pentru a analiza un volum mai mare de date, echipa lui Chan a folosit informații din 2 studii de amploare, Nurses' Health Study și Health Professionals Follow-Up Study. Acestea au inclus în total peste 112.000 de participanți.

În cadrul studiilor, participanții au completat chestionare o dată la 2 ani, cu informații despre alimentație. Inclusiv despre consumul de băuturi îndulcite cu zahăr, precum băuturi carbogazoase, limonadă și băuturi pentru sportivi, precum și despre stilul de viață, istoricul medical și apariția unor boli.

Între 1986 și 2022, în rândul celor 112.284 de persoane incluse în studii au fost documentate 278 de cazuri de cancer gastric.

Consumul de băuturi îndulcite reprezintă un risc considerabil

În general, persoanele care consumau cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr pe zi (definită ca o porție de 237 ml) aveau un risc de 2.45 ori mai mare de a avea cancer gastric. Comparativ cu persoanele care nu consumau băuturi îndulcite, după luarea în calcul a potențialilor factori de risc care ar fi putut influența rezultatele.

Riscul era crescut atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor. Femeile care consumau cel puțin 1 băutură îndulcită pe zi aveau un risc de aproximativ 3 ori mai mare de a dezvolta cancer gastric.

În cazul bărbaților, riscul era de aproximativ 2 ori mai mare, în ambele situații comparația fiind făcută cu persoanele care nu consumau băuturi îndulcite cu zahăr.

În ciuda îngrijorărilor legate de efectele îndulcitorilor artificiali asupra organismului și a unor afirmații intens mediatizate potrivit cărora aceștia ar putea fi cancerigeni, cercetătorii nu au identificat nicio asociere între băuturile îndulcite artificial și incidența cancerului gastric.

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Desigur, acest tip de studiu observațional poate evidenția doar corelații în date și nu demonstrează existența unei relații de cauzalitate.

În ceea ce privește modul în care băuturile îndulcite ar putea contribui la apariția cancerului gastric în organism, acest aspect nu a făcut parte din obiectivele studiului, însă cercetătorii spun că ar trebui investigat.

„Au fost propuse mai multe mecanisme posibile. Printre care creșterea în greutate, rezistența la insulină, dezechilibrul hormonilor steroizi, inflamația, deteriorarea ADN-ului și disbioza,” susțin autorii studiului.