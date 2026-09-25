Horoscop weekend 26 septembrie - 27 septembrie 2026. Taurii caută stabilitatea în relații. Peștii se tem de cheltuieli mari

Horoscopul pentru weekendul 26–27 septembrie 2026 este dominat de două schimbări cosmice majore: Luna Plină a Recoltei în Berbec, care atinge punctul culminant sâmbătă, 26 septembrie, și intrarea lui Marte în Leu, duminică, 27 septembrie.

Cu Soarele intrat recent în diplomatul Balanță, acest weekend aduce o confruntare intensă între nevoia de armonie în relațiile cu ceilalți și dorința puternică de afirmare personală.

Horoscop weekend 26 septembrie - 27 septembrie 2026

Luna Plină în Berbec îți cere să nu-ți mai sacrifici limitele doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți, în timp ce Marte în Leu aduce un plus de încredere, pasiune și energie creativă.

Berbec

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Dacă în ultima perioadă ai avut impresia că joci un rol secundar în propria viață sau că te adaptezi prea mult nevoilor celorlalți, acest weekend te forțează să faci o resetare majoră a identității tale.

Duminică, guvernatorul zodiei tale, Marte, intră în Leu, amplificându-ți viața romantică și proiectele pasionale.

Taur

Acest weekend îți cere reflecție liniștită și o analiză profundă a propriilor emoții. Luna Plină îți luminează casa a 12-a, casa spiritualității, îndemnându-te să vindeci răni mai vechi și să te eliberezi de obiceiurile care te epuizează.

Sâmbătă s-ar putea să te simți mai lipsită de energie, ceea ce face ca momentul să fie perfect pentru odihnă și retragere. Duminică, Marte intră în zona casei și a vieții domestice, îndreptându-ți atenția către locuință și familie.

Gemeni

Cercul tău social ajunge în prim-plan în acest weekend. Luna Plină de sâmbătă poate declanșa schimbări importante în relațiile tale de prietenie, în comunitățile din care faci parte sau în grupurile și rețelele de colaborare.

Este posibil să apară o aliniere neașteptată între anumite persoane sau, dimpotrivă, o încheiere bruscă a unei dinamici de grup. Duminică, când Marte intră în Leu, claritatea ta mentală și abilitățile de comunicare se intensifică. Spune deschis ceea ce gândești.

Rac

Cariera și direcția ta pe termen lung se află în centrul atenției sub lumina Lunii Pline de sâmbătă. Un proiect profesional ar putea ajunge la un moment important de finalizare sau ai putea realiza că este timpul să-ți schimbi direcția.

Deoarece Marte își încheie tranzitul prin zodia ta, s-ar putea să te simți foarte sensibilă sau reactivă la începutul weekendului. Știi când este mai bine să nu reacționezi la presiunile de la locul de muncă; uneori, cea mai bună mișcare este să faci un pas înapoi și să răspunzi cu calm.

Leu

Aventura și noi orizonturi te cheamă. Luna Plină de sâmbătă îți activează casa credințelor, a studiilor superioare și a călătoriilor, îndemnându-te să ieși din tiparele de gândire obișnuite.

Adevărata magie are loc duminică, când Marte intră în zodia ta, oferindu-ți un impuls puternic de energie fizică, ambiție și magnetism personal. Îndrăznește să te afirmi și să te faci remarcată.

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Fecioară

Legăturile financiare, investițiile și adevărurile psihologice profunde sunt în centrul atenției în acest weekend. Luna Plină în Berbec te obligă să privești cu sinceritate situația resurselor pe care le împarți cu ceilalți și „contractele energetice” dintre voi.

S-ar putea să fie nevoie să rupi legătura cu ceva sau cu cineva care îți consumă energia. Duminică, Marte intră în zona vieții private, încurajând o perioadă de muncă discretă, desfășurată în culise.

Protejează-ți energia și stabilește-ți clar limitele și condițiile.

Balanță

Cu Soarele și Mercur în zodia ta, acest weekend pune un accent puternic pe relațiile de cuplu și parteneriate.

Luna Plină de sâmbătă se află chiar în zodia ta opusă, Berbecul, aducând o relație sau un angajament într-un moment crucial, de maximă intensitate.

Stabilește o limită fermă, în loc să spui „da” doar pentru a păstra liniștea. Duminică, Marte îți dinamizează viața socială — este momentul să accepți invitațiile și să socializezi, arată Yourtango.com.

Scorpion

Rutina ta zilnică, sănătatea fizică și mediul de lucru se află în centrul atenției în acest weekend. Dacă în ultima perioadă ai încercat să faci prea multe și te-ai suprasolicitat, Luna Plină îți cere să-ți ajustezi direcția și să găsești un ritm mai echilibrat.

Cu Venus aflată în prezent în zodia ta, emoțiile tale sunt foarte intense și profunde. Duminică aduce un val de motivație profesională, pe măsură ce Marte intră în Leu.

Săgetător

Bucuria, creativitatea și scânteile romantice sunt în prim-plan pentru tine în acest weekend. Luna Plină de sâmbătă se află în Berbec, o altă zodie de foc, și îți luminează casa plăcerii, a romantismului și a exprimării de sine.

Un proiect creativ s-ar putea finaliza sau o atracție ascunsă ar putea ieși la suprafață. Duminică, intrarea lui Marte în Leu îți trezește o dorință puternică de a călători sau de a învăța ceva nou.

Capricorn

Viața ta privată, dinamica familială și situația locuinței îți cer atenția. Luna Plină în Berbec aduce în prim-plan o problemă casnică sau o chestiune structurală legată de locuință.

Este esențial acum să găsești un echilibru între responsabilitățile profesionale și liniștea emoțională. Duminică, Marte părăsește sectorul relațiilor și intră în Leu, aprofundând intimitatea și determinându-te să analizezi mai atent bunurile și resursele pe care le împarți cu ceilalți.

Vărsător

Comunicarea este electrizantă în acest weekend. Luna Plină de sâmbătă îți luminează casa ideilor, a conexiunilor locale și a exprimării, declanșând conversații sau revelații bruște, care îți pot schimba perspectiva.

Alinierea Soarelui cu Pluto în zodia ta aduce un sentiment profund de evoluție personală. Duminică, Marte intră în Leu și îți activează direct casa relațiilor.

Pești

Banii și valoarea pe care ți-o recunoști pe tine însuți/însăți sunt în centrul atenției astrologice în acest weekend. Luna Plină de sâmbătă luminează puternic sectorul tău financiar, ceea ce ar putea aduce o sumă de bani neașteptată, o achiziție importantă sau necesitatea de a-ți reorganiza bugetul.

Cum Luna îți traversează zodia chiar înainte de momentul de maxim al Lunii Pline, intuiția ta este foarte puternică în această perioadă. Duminică, Marte intră în Leu și te îndeamnă să-ți pui lucrurile în ordine.

Recâștigă-ți puterea și controlul asupra propriei vieți.