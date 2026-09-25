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Ce trebuie să verifici în casă în ultimul weekend din septembrie. 7 lucruri pe care e bine să le rezolvi înainte să vină frigul

Vine frigul, iar casa trebuie pregătită din timp. Află ce trebuie să verifici în ultimul weekend din septembrie: de la geamuri și robineți până la jgheaburi și cămară.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 15:13 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 15:15
Ce trebuie să verifici în casă în ultimul weekend din septembrie. 7 lucruri pe care e bine să le rezolvi înainte să vină frigul | Shutterstock
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Ultimul weekend din septembrie este momentul potrivit pentru o verificare generală a casei înainte ca temperaturile să scadă. Chiar dacă zilele sunt încă plăcute, toamna își face simțită prezența, iar nopțile devin tot mai reci. O serie de lucruri mici, aparent neimportante, pot deveni însă probleme serioase odată cu venirea sezonului rece.

Ce trebuie să verifici în casă în ultimul weekend din septembrie

De la garniturile ferestrelor și robineți până la detectoarele din locuință, textilele de sezon și cămara în care urmează să depozitezi alimente, o verificare făcută acum te poate ajuta să intri în toamnă cu locuința pregătită.

Verifică garniturile ferestrelor și ale ușilor

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Înainte de primele nopți reci, verifică garniturile de la ferestre și ușile exterioare. Dacă sunt deteriorate, desprinse sau nu mai etanșează corespunzător, aerul rece poate pătrunde în locuință, iar pierderile de căldură pot crește.

Poți face o verificare simplă trecând mâna în jurul ramelor atunci când fereastra este închisă. Dacă simți aer rece, este posibil ca garnitura să nu mai asigure o etanșare bună.

Curăță și zonele din jurul ramelor și verifică dacă ferestrele se închid corespunzător. În cazul în care observi garnituri îmbătrânite sau deteriorate, toamna este un moment bun pentru înlocuirea lor.

Verifică robineții și instalațiile de apă

Robineții, țevile și racordurile merită o verificare înainte de sezonul rece. Uită-te după urme de umezeală, picături sau zone în care s-au format depuneri.

Nu ignora nici robineții pe care îi folosești rar. O mică scurgere poate trece neobservată săptămâni întregi și poate duce la deteriorarea mobilierului sau a pereților.

Dacă ai instalații sau conducte în spații neîncălzite, este important să le verifici din timp și să te asiguri că sunt protejate corespunzător înainte de temperaturile negative.

Testează detectoarele din locuință

Toamna este un moment bun pentru a verifica detectoarele de fum și, dacă ai astfel de dispozitive, detectoarele de monoxid de carbon.

Apasă butonul de test pentru a vedea dacă dispozitivul funcționează și verifică bateriile. Dacă acestea sunt descărcate, înlocuiește-le. De asemenea, urmărește data de expirare sau durata de funcționare recomandată de producător.

Este una dintre acele verificări care durează doar câteva minute, dar care poate fi importantă pentru siguranța întregii locuințe.

Curăță și verifică jgheaburile

Dacă locuiești la casă, nu lăsa verificarea jgheaburilor pentru momentul în care începe să plouă abundent. Frunzele, crenguțele și alte resturi se pot acumula și pot împiedica scurgerea normală a apei, te sfătuiește U.S. Department of Energy – Winter Safety.

Curăță jgheaburile și verifică burlanele pentru eventuale blocaje. Uită-te și după zone deformate, desprinderi sau îmbinări prin care apa s-ar putea infiltra.

O verificare făcută înainte de ploile de toamnă poate preveni problemele cauzate de apa care nu se mai scurge corespunzător.

Scoate textilele de toamnă și depozitează-le pe cele de vară

Ultimul weekend din septembrie poate fi un moment bun pentru schimbarea hinelor și păturilor din casă. Păturile mai groase, cuverturile și covoarele de sezon rece pot fi scoase din depozit, în timp ce textilele folosite vara pot fi spălate și depozitate.

Înainte să le pui în dulap, asigură-te că sunt complet uscate. Un spațiu închis și umezeala pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute sau a mucegaiului.

Este și un moment bun să verifici dacă anumite pături, perdele sau covoare au nevoie de curățare înainte de a fi folosite.

Fă ordine în cămară și verifică proviziile

Odată cu venirea toamnei, cămara poate deveni mai aglomerată. Înainte să faci noi cumpărături, verifică ce ai deja.

Uită-te la termenul de valabilitate al conservelor, făinii, cerealelor, pastelor, condimentelor și altor produse depozitate de mai mult timp. Aruncă produsele expirate și organizează-le astfel încât cele cu termenul de valabilitate mai apropiat să fie folosite primele.

Verifică și recipientele în care sunt păstrate alimentele. Borcanele și cutiile trebuie să fie curate și bine închise, iar alimentele uscate trebuie ferite de umezeală, scrie Parade.com.

O cămară organizată nu doar că îți face viața mai ușoară, ci te ajută și să vezi exact ce ai nevoie să cumperi în perioada următoare.

Verifică sursele de căldură înainte de primele zile reci

Nu aștepta primul val de frig pentru a descoperi că ceva nu funcționează. Dacă ai centrală termică, calorifere sau alte sisteme de încălzire, verifică din timp dacă totul funcționează normal și respectă recomandările producătorului și ale specialiștilor pentru verificările tehnice.

Dacă locuiești la bloc și ai calorifere pe care nu le-ai folosit de luni bune, verifică dacă există zgomote neobișnuite, scurgeri sau alte probleme. În cazul în care observi ceva neobișnuit, este mai bine să soliciți ajutor specializat înainte ca temperaturile să scadă, spune This Old House.

Nu uita nici de filtrele sistemelor de climatizare, dacă acestea sunt folosite și pentru încălzire. Curățarea sau înlocuirea lor conform indicațiilor producătorului poate contribui la buna funcționare a aparatului.

O verificare de câteva ore te poate scuti de probleme în sezonul rece

Ultimul weekend din septembrie poate fi transformat într-un mic ritual de pregătire a casei pentru toamnă. Nu este nevoie să faci toate lucrările într-o singură zi, însă o verificare atentă a ferestrelor, instalațiilor, detectoarelor, jgheaburilor, textilelor, cămării și sistemelor de încălzire te poate ajuta să descoperi din timp problemele care ar deveni mai greu de rezolvat în sezonul rece.

În plus, este momentul perfect să faci puțină ordine și să elimini lucrurile de care nu mai ai nevoie, astfel încât casa să fie pregătită pentru lunile în care vom petrece tot mai mult timp în interior.

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