În ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a anunțat o cursă de eliminare neașteptată! Descoperă ce concurent a fost votat să rămână în show, dintre Bogdan și Patrick.

Descoperă ce concurent a fost eliminat și ce concurent a rămas la Mireasa, în ediția din 25 septembrie 2026 | Antena 1

Surpriză de proporții în ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Cea de-a șasea gală a îndrăgitului show matrimonial a început cu on veste neașteptată din partea Simonei Gherghe. Aceasta a dat publicului șansa de a vota și de a decide astfel, cine rămâne în competiție.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a aflat la Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Bogdan și Patrick, la Mireasa! Ce concurent a fost votat să rămână

Telespectatorii emisiunii Mireasa sezonul 14 au primit o veste neașteptată din partea Simonei Gherghe. Îndrăgita prezentatoare a anunțat faptul că publicul are la dispoziție fix o oră pentru a vota și a decide ce concurent doresc să păstreze în casa Mireasa. Astfel, în ediția din 25 septembrie 2026 a show-ului, o cursă de eliminare neașteptată a avut loc.

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Vă reamintim faptul că Bogdan și Patrick sunt doi potențiali concurenți în sezonul 14 Mireasa, ce au avut ocazia să stea pe 24 septembrie 2026, până la ora 12 noaptea, alături de concurente, pentru a se prezenta.

Bogdan Botea este din Brașov, are 25 de ani, este șofer de Ridesharing și antrenor de fotbal pentru o echipă de copii. Bogdan se descrie ca fiind empatic, iubitor, un om care știe ce-și dorește de la viață. Își dorește o parteneră loială și respectuoasă. Bogdan a făcut un top 3: Claudia, Anne-Mary și Andreea.

Patrick are 27 de ani, este din Arad, este antrenor de personal și agent de pază la evenimente. Este pasionat de sport și de plimbări. Se descrie ca fiind un bărbat de încredere, sincer și cu bun simț. Maria, Anne-Mary și Claudia se află în topul lui Patrick.

În timpul cursei de eliminare, telespectatorii au avut ocazia să revadă anumite momente petrecute de cei doi tineri în casă. La final, Simona Gherghe a anunțat rezultatul votului și s-a aflat, astfel, cine a rămas la Mireasa, dar și cine a părăsit casa.

52,88 % din voturi le-a obținut Bogan, deci el a rămas în emisiune.

47,12 % din voturi a obținut Patrick.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.