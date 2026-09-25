Cel mai scump condiment din lume, crescut sub panouri solare. Acoperișul care poate genera zeci de mii de dolari

Într-un nou proiect inedit, cel mai scump condiment din lume a fost crescut pe un acoperiș, sub panouri solare, cu un profit semnificativ.

Panourile solare pot ocupa suprafețe vaste pentru a genera energie, dar experții caută metode prin care pot folosit la maxim acest spațiu.

Printre acestea se numără și un nou proiect care promite și un profit semnificativ, dincolo de generarea energiei, scrie Times of India.

Acest lucru e posibil pentru că sub panourile solare, susțin experții, pot fi crescute plantele care produc cel mai scump condiment din lume.

Ca urmare, un astfel de proiect poate genera profit de zeci de mii de dolari.

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Cel mai scump condiment din lume, crescut sub panouri solare

Cercetătorii de la Colorado State University au descoperit că șofranul, cel mai scump condiment din lume, poate cultivat sub panouri solare care lasă să treacă 40% din lumină.

Un astfel de sistem a produs de 2 ori mai multe flori și o cantitate de 2 ori mai mare de șofran uscat decât plantele crescute pe același acoperiș, fără umbrire din partea panourilor.

Rezultatele indică un potențial interesant pentru sisteme agrivoltaice, care combină producția agricolă cu generarea de energie solară.

Există, însă, o limitare importantă. Chiar dacă sistemul funcționează pentru șofran, nu înseamnă că poate funcționa cu orice tip de cultură sau orice tip de panou.

Cercetarea a fost realizată în campusul CSU Spur din Denver, scrie Eco News. Acolo, echipa condusă de Jennifer Bousselot studiază acoperișurile verzi, cu și fără instalații solare.

Astfel de spații le permit cercetătorilor să analizeze modul în care acoperișurile urbane ar putea fi transformate în suprafețe pentru producția de alimente, într-un context în care terenurile agricole sunt limitate.

Jennifer Bousselot avertizează că o umbrire prea puternică poate reduce producția de șofran. Cercetătorii propun utilizarea unor panouri care lasă să treacă între 30% și 40% din lumină, instalate la aproximativ 1.8-2.4 metri deasupra suprafeței cultivate.

Un experiment separat, desfășurat în 2022 în Maroc, a comparat cultivarea în plin soare cu 3 niveluri diferite de umbrire, pe o perioadă de 24 de luni. Cele mai mari producții de șofran au fost obținute la un nivel de umbrire de 30%. Asta înseamnă că aproximativ 70% din lumina solară ajungea la plante, nu că panourile transmiteau doar 30% din lumină.

Sistemul poate genera un profit de 60.000 de dolari

Echipa din Colorado a realizat o proiecție pe 5 ani, bazată pe o instalație solară existentă, cu o capacitate de 46 de kilowați și o suprafață de aproximativ 405 metri pătrați, destinată cultivării.

Modelul financiar estimează venituri nete de aproximativ 61.000 de dolari în 5 ani, provenite din 3 surse. Respectiv energia electrică produsă, șofranul uscat și vânzarea bulbilor de șofran, cunoscuți drept cormi, care structurile subterane din care se dezvoltă plantele noi.

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Calculul pornește de la un preț de 35 de dolari pentru un gram de șofran și 25 de cenți pentru fiecare corm. Energia electrică ar contribui cu 13.470 de dolari pe parcursul celor 5 ani. În primul an, însă, costurile ar depăși veniturile, iar estimarea nu include construirea unei noi instalații pe acoperiș.

De ce e șofranul cel mai scump condiment din lume

Potrivit Britannica, șofranul este obținut din stigmatele roșii uscate ale florilor de Crocus sativus, o specie de brândușă care înflorește toamna. Aceasta nu trebuie confundată cu Colchicum autumnale, brândușa de toamnă care înflorește în România și care e toxică.

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Recoltarea și prelucrarea șofranului se fac manual, ceea ce explică în parte prețul ridicat al acestui condiment.

Cercetătorii de la University of Vermont au calculat câtă muncă presupune obținerea șofranului. Într-un experiment desfășurat într-un parc solar, pentru producerea unui singur gram de șofran uscat au fost necesare între 159 și 179 de flori.

Prin urmare, o recoltă mai bogată înseamnă și mai multe flori care trebuie culese și procesate înainte ca șofranul să ajungă la cumpărători.