Sfântul Dionisie Areopagitul este sărbătorit pe data de 3 octombrie 2026 în calendarul ortodox. Tot în această zi este menționat și Sfântul Mucenic Teoctist. Iată ce rugăciune este bine să rostești pe 3 octombrie 2026.

Calendar ortodox 3 octombrie 2026. Sfântul Dionisie Areopagitul, omul care s-a convertit după predica Apostolului Pavel | doxologia.ro

Pe 3 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Mucenic Teoctist, potrivit www.doxologia.ro. Cele două sărbători au o importantă deosebită pentru creștini.

Calendar ortodox 3 octombrie

Sfântul Dionisie s-a născut la Atena și, potrivit relatării publicate de Basilica, a fost unul dintre oamenii înțelepți ai Areopagului. A studiat cultura și filosofia greacă și a călătorit inclusiv în Egipt pentru a-și aprofunda cunoștințele, potrivit www.basilica.ro.

La vârsta de 25 de ani ar fi ajuns conducător al Atenei, potrivit relatării bisericești prezentate de Basilica, conform www.basilica.ro.

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Momentul care i-a schimbat viața a venit atunci când Sfântul Apostol Pavel a ajuns la Atena, în anul 51, și a vorbit în Areopag despre Hristos. Potrivit www.basilica.ro, Dionisie s-ar fi aflat printre cei care i-au ascultat predica.

În relatarea despre convertirea sa apare celebrul episod al altarului închinat „Dumnezeului necunoscut”. Dionisie l-ar fi întrebat pe Apostolul Pavel cine este acest Dumnezeu, iar Pavel i-ar fi vorbit despre Iisus Hristos. Ulterior, Dionisie s-a botezat.

După convertire, Dionisie l-ar fi urmat pe Sfântul Apostol Pavel timp de trei ani, perioadă în care a primit învățătura creștină. Ulterior, Pavel l-ar fi așezat episcop al Atenei.

Tradiția bisericească spune că Dionisie nu s-a limitat la Atena, ci a plecat să propovăduiască și în alte locuri. Basilica relatează că a mers la Roma, iar de acolo ar fi fost trimis de Sfântul Clement în Galia.

A murit ca martir, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor. Potrivit Basilica, a fost prins împreună cu alți creștini, supus chinurilor și, în cele din urmă, omorât pentru că nu a renunțat la credință, conform www.basilica.ro.

Ce rugăciune este bine să rostești

Doxologia indică pentru 3 octombrie în mod explicit „Canon de rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul”. Mai sunt publicate Troparul și Condacul sfântului, potrivit www.doxologia.ro.

Canonul și rugăciunile zilei

Troparul Sfântului Dionisie se încheie cu cererea ca acesta să se roage lui Hristos pentru mântuirea sufletelor credincioșilor. Basilica publică textul liturgic integral și poate fi văzut pe site-ul www.basilica.ro.

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