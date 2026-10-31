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Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul de weekend pentru 31 octombrie-1 noiembrie 2026 și află ce anunță astrele pentru fiecare zodie.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 23:59 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 00:12
Descoperă care sunt previziunile din horoscopul de weekend pentru 31 octombrie-1 noiembrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
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Acest sfârștit de săptămână vine cu vești importante pentru toate cele 12 zodii, așa că descoperă în rândurile de mai jos ce anunță horoscopul weekendului 31 octombrie-1 noiembrie 2026.

Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Urmează un sfârșit de săptămână interesant din punct de vedere astrologic, cu vești importante pentru toate semnele zodiacale. Află care sunt previziunile pentru 31 octombrie-1 noiembrie 2026, potrivit astrologilor.

Berbec | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

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Berbecul se simte în centrul atenției în acest sfârșit de săptămână, arată astrele. Încearcă să te preocupi mai mult de nevoile și de dorințele tale.

Taur | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Taurul trebuie să înțeleagă că nimic nu este mai important acum decât treburile casnice, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026.

Gemeni | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Gemenii încep să se gândească tot mai mult la o anumită idee pe care au avut-o de curând, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026. Unele vorbe încep să devină realitate.

Rac | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Racul va observa că discuțiile despre bani se intensifică în relația de cuplu sau în relația cu un partener de afaceri. Începi să vezi lucrurile într-o nouă perspectivă.

Leu | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Leul trebuie să fie mai conștient de propria valoare și să nu ezite să arate acest lucru. Modestia e bună, dar nu dacă te pui complet în umbră, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026.

Fecioară | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Fecioara are șanse destul de mari să se confrunte cu anumite stări de rău sau simptome, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026. Ai mai multă grijă de tine și nevoile tale.

Balanță | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Balanța nu acceptă niciun fel de compromis și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026. Nu tot ceea ce ți se pare reacție negativă este cu adevărat menită să te rănească.

Scorpion | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Scorpionul are anumite principii la care nu dorește să renunțe. O decizie importantă trebuie să fie făcută. arată astrele. Ascultă-ți intuiția, ea te va ghida.

Săgetător | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Săgetătorul are tendința să fie mult prea deschis și să vorbească prea mult despre ideile pe care le are. Evită confruntările cu cei care au idei diferite, acceptă că nu doar tu poți să ai dreptate.

Capricorn | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Capricornul începe să se confrunte cu anumite tensiuni și probleme atunci când vine vorba despre resurse și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026.

Vărsător | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Vărsătorul trece printr-o perioadă de evoluție, atât în plan personal, cât și în plan profesional, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026, informează cei de la thewest.com.au.

Pești | Horoscop weekend 31 octombrie-1 noiembrie 2026

Peștii s-au „îngropat” prea mult în rutina vieții de zi cu zi, arată horoscopul pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie 2026. Trebuie să mai încerci și lucruri noi.

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