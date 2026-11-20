Experiența Asia Express s-a încheiat, dar prieteniile legate pe Drumul Soarelui continuă și în afara camerelor de filmat.

Mirela Vaida, Oana Tomoiagă și Alin Alexuc au păstrat o prietenie frumoasă după Asia Express. Cum s-au afișat cei trei concurenți | captura instagram/facebook

Mirela Vaida, Alin Alexuc și Gabi Torje s-au reunit, iar întâlnirea lor a fost, așa cum era de așteptat, presărată cu glume și voie bună.

Mirela Vaida, Oana Tomoiagă și Alin Alexuc au păstrat o prietenie frumoasă după Asia Express

De această dată, cei trei au găsit și un motiv special de amuzament: înființarea unei „filiale a Academiei de Grai Moldovenesc”. Anunțul a fost făcut într-o notă ironică, iar profesorii instituției imaginare sunt Mirela și Alexuc. Gluma face trimitere la felul lor savuros de a vorbi și la momentele amuzante care au devenit parte din farmecul interacțiunilor lor.

Revederea arată că relațiile construite în timpul competiției nu s-au oprit odată cu filmările. Dimpotrivă, cei trei par să fi păstrat tocmai acea familiaritate care le permite să se tachineze, să râdă împreună și să transforme o simplă întâlnire într-un moment demn de împărtășit cu urmăritorii.

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Prietenii dincolo de competiție

Asia Express este o experiență care pune la încercare nu doar rezistența fizică, ci și răbdarea, capacitatea de adaptare și relațiile dintre concurenți. Într-un ritm de competiție în care apar oboseala, presiunea și situațiile neprevăzute, oamenii ajung să se cunoască dincolo de aparențe.

Mirela Vaida a vorbit și anterior despre relația bună pe care a păstrat-o cu Gabi Torje și Alin Alexuc. Prezentatoarea a mărturisit că cei doi sunt oameni implicați, săritori și că legătura dintre ei a continuat și după încheierea aventurii televizate.

Nici micile tensiuni sau tachinările din timpul concursului nu par să fi stat în calea acestei apropieri. Dimpotrivă, tocmai astfel de momente pot deveni, odată ce presiunea competiției dispare, amintiri pe care foștii concurenți le rememorează cu zâmbetul pe buze.

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Ce a rămas după Asia Express? Glumele, amintirile și oamenii dragi

Pentru Mirela Vaida, Gabi Torje și Alin Alexuc, întâlnirile de după competiție sunt o ocazie de a păstra vie atmosfera aventurii. Iar „Academia de Grai Moldovenesc” demonstrează că umorul a rămas unul dintre ingredientele importante ale relației lor.

Dincolo de trofee, probe și clasamente, Asia Express le-a oferit concurenților ocazia de a lega prietenii care continuă și după ultima filmare. Iar dacă ne luăm după această reuniune, pentru cei trei aventura s-a terminat pe traseu, dar distracția continuă!