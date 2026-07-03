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Horoscop weekend 4 iulie - 5 iulie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Horoscopul pentru weekendul 4 - 5 iulie 2026 este marcat de conjuncția dintre Marte și Uranus în Gemeni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 15:32 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 15:33
Horoscop weekend 4 iulie - 5 iulie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică | Shutterstock/chat gpt
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Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Un aspect astrologic dinamic ce aduce evenimente neașteptate, dorință de schimbare și multă energie. În același timp, Luna în Pești și prezența lui Jupiter în Leu sporesc intuiția și nevoia de exprimare liberă.

Berbec | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Pune familia pe primul plan în acest weekend. Primești vești bune legate de bani sau oportunități financiare spontane.

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Taur | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Simți o nevoie puternică de liniște și stabilitate. Disciplinează-ți impulsurile și ascultă înainte de a lua decizii mari.

Gemeni | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Ești în centrul atenției generale datorită conjuncției planetare din semnul tău. Aspectele financiare sunt excelente, dar evită cheltuielile impulsive, arată acest site.

Rac | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Deși este sezonul tău, ai nevoie urgentă de odihnă și detașare. Primești un sprijin moral sau logistic important de la persoane influente.

Leu | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Cauți cu intensitate o schimbare majoră în viața ta. Energia oferită de Jupiter îți dă curaj să pornești pe un drum nou.

Fecioară | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Primești un ajutor neșteptat din partea unui prieten sau coleg. Fii deschisă la colaborări și discuții de viitor.

Balanță | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Planurile tale pot suferi modificări de ultim moment. Rămâi flexibilă și nu lăsa micile blocaje să îți strice dispoziția.

Scorpion | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Weekendul îți aduce un val de noroc și decizii excelente. Intuiția te ghidează perfect în rezolvarea unei dileme personale.

Săgetător | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Relațiile de cuplu sau parteneriatele sunt dinamice. Evită discuțiile aprinse și transformă tensiunea în pasiune sau activități fizice.

Capricorn | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Reușești să găsești un echilibru emoțional excelent. Te concentrezi pe planificarea pe termen lung și pe organizare.

Vărsător | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Creativitatea ta atinge cote maxime. Este un moment perfect pentru romantism, distracție și exprimarea liberă a sentimentelor.

Pești | Horoscop weekend 4 iulie – 5 iulie 2026

Beneficiezi de una dintre cele mai frumoase energii astrale. Reîncărcarea bateriilor acasă, alături de cei dragi, îți face minuni.

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