Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 2. Noi imagini din competiție. Detalii despre Uzbekistan

Asia Express va începe pe 6 septembrie. Până atunci, fanii emisiunii pot vedea câteva dintre întâmplările ce au avut loc pe traseul de pe Drumul Mătăsii. Totul, în seria Jurnalului de călătorie.

În cel de-al doilea episod de Jurnal de călătorie - Asia Express, a fost descoperit Uzbekistanul. Este una dintre țările în care s-a desfășurat această competiție.

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 2

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, și What's UP și Miky, concurenții Asia Express, arată într-un nou episod Jurnal de călătorie ce s-a întâmplat pe traseu.

Provocările nu lipsesc nici în cel de-al doilea episod, astfel că fiecare dintre echipe trebuie să lupte pentru locul câștigător în finală.

"În Uzbekistan am ajuns cu niște preconcepții. Preconcepțiile erau legate de populație. Am primit niște recomandări cu cea mai frumoasă pâine din lume. Am fost total dat pe spate.", a punctat Marius Damian.

" Practic acolo e un alt segment al Drumului Mătăsii. Autentic, chiar devine autentic. Nu doar vizual, emoțional va fi puternic. Această plajă de sentimente vor lua niște contururi speciale, așa că stați aproape. Uzbekistanul va fi pe Drumul Mătăsii.", a mai spus acesta.

"Să nu vă așteptați să întâlniți China pe care ați întâlnit-o poate la Dragonul Roșu. De la aterizare și până acum, în momentul de față am fost uimiți, pornind de la infrastructură. În orașe au trecut la motoare electrice. Au orașe spectaculoase, în care viitorul se joacă cu imaginația.", a fost concluzia sa în episodul doi din Jurnal de Călătorie - Asia Express.

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"E absolut halucinant ce oferă China. Au un altfel de a gândi. În rest, spectacol total. Oamenii sunt calzi, impresionați să vadă turiști. Ai ceva mesianic pentru ei. Exuberanță, emoții. Termenul spectaculos este prea mic, insignifiant. Va fi explozie și foc de artificii.", a conchis Marius Damian.

Asia Express | Drumul Mătăsii începe din 6 septembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Un nou sezon Asia Express își începe aventura pe 6 septembrie, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 9 promite o călătorie spectaculoasă, cu provocări neașteptate, pe urmele legendarului Drum al Mătăsii.

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a vorbit deja despre noul sezon ca despre o experiență în care nimic nu poate fi anticipat în totalitate. Fiecare etapă se desfășoară sub presiunea momentului, fără repetiții și fără posibilitatea ca participanții să știe ce urmează. Tocmai acest element de imprevizibil transformă fiecare sezon într-o aventură diferită.

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De această dată, traseul a început în Uzbekistan, o țară cu o istorie impresionantă și cu orașe emblematice precum Samarkand, Bukhara și Khiva. Aceste locuri au oferit concurenților ocazia de a descoperi povești legate de imperii, caravane și vechi întâlniri între civilizații.