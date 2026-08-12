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David Popovici, aur și nou record al competiției la proba de 100 m, la Campionatele Europene de Natație de la Paris

David Popovici a obținut aur în Finala probei de 100 m liber în Finala Campionatelor Europene de la Paris.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 19:55 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 21:17
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David Popovici a câștigat medalia de aur la proba de 100 m liber | hepta
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Românul a atins un nou record al competiției la 100 m! David Popovici a avut o prestație fenomenală în Finala de la Paris. Timpul de 46,56 i-a adus a treia medalie de aur consecutivă la 100 m la Campionatele Europene. Este la 16 sutimi de recordul mondial.

David Popovici, aur și nou record al competiției la CE de natație de la Paris

Cu timpul 46:56 secunde, David Popovici a marcat un nou record european şi al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 m liber.

David Popovici a pornit cursa de pe culoarul 4, înconjurat de de rusul Egor Kornev (culoarul 3) şi de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (culoarul 5). AU mai evoluat în Finala CE 2026 în finală Kristof Milak (Ungaria), Carlos D’Ambrosio (Italia), Nandor Nemeth (Ungaria), Tomas Navikonis (Lituania) şi Jere Hribar (Croaţia).

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Campionul în vârstă de 21 de ani s-a calificat în Finala probei regine de la CE 2026 cu un timp record pentru această competiție. Înainte de Fonală, sportivul a declarat că visează să depășească recordul mondial al acestei probe, acela înregistrat de chinezul Pan Zanle la Jocurile Olimpice de la Paris (46,40 secunde).

„Mi-aș dori foarte tare. (n.r. să doboare recordul mondial) Numai că, în același timp, încerc să nu mă grăbesc, pentru că a funcționat pentru mine încă de când eram mic chestia asta. Da, îmi doresc să o fac și da, o să o fac. Nu știu dacă în această Finală și, sincer, nici nu-mi pasă… sau nu contează atât de tare pentru mine dacă o fac mâine. Numai că mi-ar plăcea și, cu siguranță, dacă înot cum trebuie și cum știu, ar trebui să fiu acolo”, a spus David Popovici imediat după semifinale.

Pentru David Popovici urmează proba de 200 m liber, cea la care este campion olimpic. Seriile probei vor avea loc joi dimineaţa, urmând ca semifinalele să aibă loc în sesiunea de seară. Finala va avea loc vineri, tot în sesiunea de seară.

colaj cu David Popovici în bazin
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