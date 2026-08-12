Imagini rare cu părinții lui Alexandru Ciucu. Ce mesaj le-a transmis în ziua în care au împlinit 64 de ani de căsnicie

Alexandru Ciucu și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini rare cu părinții săi.

Cum arată părinții lui Alexandru Ciucu. Ce mesaj le-a transmis în ziua în care au împlinit 64 de ani de căsnicie | Captură Instagram

Alexandru Ciucu a marcat aniversarea a celor 64 de ani de căsnicie a părinților săi cu un mesaj emoționant în mediul online. Fostul soț al Alinei Sorescu a postat o serie de imagini rare cu ce care i-au dat viață, dorind să împărtășească cu urmăritorii bucuria din familia sa.

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Cum arătau în tinerețe părinții lui Alexandru Ciucu

Alexandru Ciucu le-a transmis un mesaj emoționant părinților săi, care au ajuns la o aniversare impresionantă. Cei doi au sărbătorit 64 de ani de căsnicie, o viață construită împreună, cu ani frumoși, dar și cu greutăți. Alexandru Ciucu a vorbit cu multă admirație despre cei care i-au dat viață.

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„Părinții mei împlinesc azi, 64 de ani de căsătorie. Au fost ani frumoși, cu împliniri, dar și cu greutăți.

Sunt 64 de ani în care s-au iubit neconditionat, au construit totul singuri, au facut un copil pe care l-au crescut și educat, iar Dumnezeu le-a daruit si două nepotele minunate.

În toți acești ani au existat și tensiuni, ca în orice cuplu, dar important este că au știut mereu să treacă peste ele și au găsit întotdeauna calea de a rămâne împreună.

Îi iubesc cu tot sufletul, îi respect enorm și îmi doresc să fie sănătoși. La mulți ani, Bica și Bicu!”, a scris Alexandru Ciucu, în dreptul fotografiilor emoționante cu părinții săi.

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Motivul pentru care Alexandru Ciucu nu vrea să își refacă viața sentimentală

Alexandru Ciucu a dat de înțeles că nu se grăbește să își refacă, prea curând, viața sentimentală. În urmă cu ceva timp, designerul a dezvăluit motivele pentru care nu își dorește acest lucru.

„Nu aș zice că nu sunt pregătit, doar că nu-mi doresc lucrul acesta, pentru că știi cum e: când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă. Noi zicem că ne așteaptă cu o vorbă bună, dar se poate întâmpla să te aștepte și altfel. Se poate întâmpla, mă uit și la alți oameni, mă gândesc și la mine în trecut. De cele mai multe ori, în zilele noastre, e posibil să nu ne aștepte cineva acasă, să ajungem amândoi deodată sau să aștepți tu pe cineva, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Nu țin neapărat să mă aștepte cineva acasă”, a declarat Alexandru Ciucu pentru Spynews.